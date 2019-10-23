丘北县人民医院通过支援帮扶全面提升医院综合能力

丘北县人民医院在国家卫健委实施三级医院对口支援贫困县级医院的安排部署下，与复旦大学附属医院华山北院结下五年的帮扶情谊。自2016年6月开始至今，得到华山北院的帮扶，全面提升了丘北县人民医院综合能力，造福了当地百姓。

架起友谊桥梁 沟通交流融入心中

2016年5月，华山北院副院长朱会耕第一次到丘北县人民医院进行调研，通过介绍，他了解到丘北县医院与华山北院的规模、整体搬迁时间以及人员架构等基本条件非常相似，虽然管理水平和技术能力相差甚远，但通过支援帮扶将会得到全面提升。朱会耕临别时风趣地说：“千里有缘来相会，既然两院都有一个‘北’字，那就用‘爱在双北’把两院连在一起，让我们一起努力使对口支援项目能开花结果”。他回到上海后，华山北院院长汪志明、书记邹和建、副院长钟良等领导先后四次带队到丘北医院考察、调研，根据现有的技术、设备、人员梯队和业务工作发展实际需求，提出了切实可行的帮扶方案。为落实前期工作情况，安排部署下一步工作， 2018年，邹和建、朱会耕两位领导又先后亲临丘北县医院进行交流，探讨和修订合作协议。

为升华帮扶，华山北院职能部门、重点科室主任、护士长及有关人员亲临丘北县医院进行考察、指导、义诊、学术讲座等活动。在华山医院建院110周年时，丘北县医院作为华山医院帮扶的唯一一家云南省受援医院受邀出席该院110周年院庆活动。除参加他们的活动外，丘北县医院还自行组织有关职能部门、接受过帮扶科室负责人10余人到华山总院、华山北院交流学习。双北友谊的桥梁越走越宽广，沟通交流越来越深入人心，丘北医院的综合能力再提升。

按协议要求，华山北院至今共派出了6批30名医疗队员先后到丘北县医院开展对口支援帮扶工作，分别针对骨科、普外科等17个科室和专业组开展帮扶。

为了让支援医疗队更快的融入到丘北县医院的工作中，任命支援医疗队队长为业务副院长，参与行政管理，医疗队员任命为支援科室业务主任，主抓科室业务工作，让支援医疗队的专家们有在“家”的感觉，使专家们能尽快适应新的工作环境，更早的进入角色。

抓紧医疗质量 提质达标通过省级验收

2018年是医院提质达标工作的关键之年，祝翊倩等第四批支援专家付出了大量心血，从部门设置、人员配置、医疗技术水平、医疗服务、设施设备、医疗质量与医疗安全、信息化建设等方面施以援手，为医院提质达标工作验收精心准备，原本6个月的支援时间已到，但为了帮忙丘北县医院顺利通过验收，他们自愿申请延长2个月的帮扶时间，共同迎接验收工作。

自开展提质达标建设以来，专家们围绕常见病、多发病开展医疗技术帮扶，相继指导丘北县医院开展了快速冰冻切片病理检查、床旁连续性血液净化治疗等15项新技术、新项目。这些技术的开展，标志着丘北县医院综合服务能力迈上了一个新台阶。

为了提升医院的整体科研氛围，在华山北院的支持下，丘北县医院积极申报国家级、省级等继续医学教育项目10余期。北院专家在院内外开展了培训授课共计39次，培训6220人次。为了帮助丘北县医院加强人才培养，除了北院外，上海松江中心医院、上海市儿童医学中心、上海交通大学附属瑞金医院以及相关医疗机构给予大力支持，三年里，与北院联合举办省级继续医学教育项目、与上海交通大学附属瑞金医院联合举办多个培训班等。通过举办培训班，有效提升了丘北县医院专业技能和管理水平，提高了丘北县医院的知名度及影响力。2018年8月，上海交通大学附属瑞金医院还与丘北县人民医院签订了“上海交通大学附属瑞金医院远程医疗合作单位”协议，并举行挂牌仪式。瑞金医院也免费接收丘北县医院3名医务人员进修学习介入治疗，为医院建设“胸痛中心”奠定人才基础，造福丘北百姓。

2017年，北院刘蓉、兰娜两名护理专家深入丘北县医院调研护理情况，多次主持培训护理人员，深入浅出地分析、讲解护理实际问题，完善了部分护理规章制度和操作流程，使丘北县医院护理工作更加规范化。改进了电子扫描检验采血瓶贴，进一步杜绝了差错事故的发生。指导规范使用服药单、静脉输液单电子化管理，为临床护理人员三查八对制度提供了可追溯性，强化了责任意识。在各临床科室开展12次授课，30余次带教查房，在院内举行《导管规范化护理》专题讲座，共计138名专业技术人员参加培训，开展《疼痛评估概述》，丘北县内共200余名医务工作人员参加培训。针对带教实习生水平进行实地考察，查漏补缺，指导各科室制定（或）更新实习生带教计划，在护理专家的大力支持下，各临床科室在原有实习生计划上进行细化及实施。在刘蓉专家的带领下，丘北县医院策划并组织庆“5.12”护士节——天使爱美食厨艺大赛。这次活动不仅让全院护士在紧张的工作之余，放松情绪，以饱满的精神状态投入到工作中，更是让“两北”情谊更加巩固。兰娜专家为丘北县急救技能大赛提供了场景设计及流程指导，使大赛得以顺利进行，取得圆满成功。

在华山北院专家的指导下，丘北县医院将原来的科室进行细化分科。医院根据实际情况，因地制宜，结合北院专家现场指导，投入近370万元改造血液净化室及妇产科待产室，改建后血液透析室新增床位至35张，满足了全县尿毒症病人透析需求，为病人大大减轻了经济负担；妇产科待产室的改建更是获得省内外专家一致好评，不仅解决了产程中可能造成的不良影响，更设立了手术间，为挽救危急孕产妇生命提供了保障。

加强信息化建设 推进智慧医院步伐

通过北院的帮扶，丘北县医院信息技术快速发展，在建设“智慧医院”的道路上谱写下新的篇章。感染科与北院搭建了祝融远程视频交流平台，在丘北县医院即能听取华山医院知名专家进行学术讲课及实时远程疑难病例讨论，在病理科、麻醉科等科室得以拓展，将在全院重点科室均开展远程视频交流平台。各种护理文书实行电子病历，充分发挥现代信息技术在护理质量管理中的作用，优化流程，提高工作效率。除此之外，在专家建议下，为各科室配备示教室12间用于交班、示教等；建设合理用药监测系统、手术麻醉信息系统；为所有门诊科室配备小病历打印机打印门诊病历；开通异地医保现场结算； HIS、PACS、LIS三大信息系统整合，实现院内诊疗数据互联互通。

北院专家的“沪滇情谊”不止于丘北县人民医院，更是将支援的热情扩展到丘北县最基层的乡镇医疗机构，除了亲自参与到下乡开展坐诊、查房、带教等工作之外，还为促进医疗体信息化建设作出突出贡献。在北院专家的助推下，丘北县医院将7家医联体成员单位全部接入了丘北县人民医院远程心电会诊平台与可视化远程会诊平台，县医院内增加了移动查房系统，各成员单位可与县医院进行远程可视化会诊和教学。此外，2019年4月丘北县皮肤病防治站和妇幼保健院也接入了心电远程会诊平台。

突出科室特色 获得重点专科建设项目

通过支援专家大力帮扶，学科建设得到了明显提升，支援专家结合科室的基础条件等情况，提出了学科未来发展方向及目标。丘北县医院2017年参加省级临床重点专科建设项目评审。依托派驻专家帮扶，丘北县医院积极筹备，今年已推选多科室参加补短板项目评审。

注重医院管理 实现医院现代管理模式

北院专家不仅仅对科室业务进行帮扶，还从管理角度帮扶。医疗专家从医疗质量管理到全院文化建设工作提出了意见，医院高度重视，及时组织实施整改，特别绩效方案中手术单项奖奖励方案、科室分组收治患者、血透室改扩建、手术室规范管理、科室之间沟通互动、门诊病历书写等工作，均取得了良好效果。为了提升丘北县医院诊疗服务能力，支援专家带领普外科规范了术前讨论以及分组诊疗制度，普外科从原来互相推诿病人到现在积极收纳病人开展手术；指导骨科开展一些高难度手术，实施电子交班，并在全院推广。自丘北县医院启动信息化临床路径工作以来，北院专家不断给予指导，进一步规范临床诊疗行为，提高医疗质量，逐步建立起适合丘北县医院的临床路径质量管理体系。各项管理措施有效提高科室的积极性和主动性，实施率及完成率较以前有明显提高。通过逐步遴选病种，修订临床路径病种、优化路径流程、完善路径文本。至2018年底实施临床路径的有11个科室13个病区，实施病种数130个，较2017年增加了40个病种，其中丘北县医院还将23类29种大病、医保按病种付费的单病种病例逐步纳入临床路径管理。2019年上半年，全院12科室推行临床路径管理，共200个病种开展临床路径工作，13861例病例纳入管理，临床路径完成12241例，完成率88.31%。

真情帮扶 成效显著

通过三年多帮扶工作的开展，北院与丘北县医院建立了深厚的友谊，促使县医院各项指标取得长足进步，门（急）诊人次、出院人次，三四级重难点手术得到大幅成长。通过对口支援帮扶，北院专家为丘北县近50万群众的健康幸福生活提供了优质先进的医疗服务保障。（丘北县人民医院供稿）