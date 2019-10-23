甘肃省张掖市山丹县妇幼保健院提升综合能力 守护妇幼健康

近年来，甘肃省张掖市山丹县妇幼保健院坚持以人民为中心的发展理念，以实施健康中国战略为主线，不断巩固成果、创新服务、宣传引导，努力为人民群众提供更高水平、更加满意的医疗保健服务，不断提升广大群众的就医体验和就医获得感。

不断强化医院管理，提升总体服务水平。自2017年以来，该院始终树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持党的领导，坚持正确的卫生与健康工作方针，不断提高医疗服务质量，努力实现社会效益与经济效益的有机统一，充分调动医务人员积极性，实行民主管理和科学决策，加快医疗服务供给侧结构性改革。坚持维护医院公益性、调动广大干部职工积极性，保障可持续发展的运行、决策、执行等机制，促进医院管理规范化、精细化、科学化，目前已基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，统筹推进我县妇幼健康事业的协调发展。

明确人员职责，量化绩效考核。为进一步深化公立医院人事薪酬制度改革，该院不断学习探索，总结经验。2017年，根据山丹县人民政府《关于加强妇幼健康服务实施意见》，调整妇幼健康服务机构绩效工资制度，结合实际制定了绩效考核分配方案、综合目标管理考核细则和签订科室目标责任书。实行全成本核算，完善绩效考核办法，实行按劳分配、多劳多得、兼顾公平的成本核算绩效原则。量化岗位工作成绩，明确各类人员岗位职责，将绩效分配重点向公共卫生、临床一线、业务骨干倾斜，每月实行严格的绩效考核奖惩兑现。2018年1月，山丹县人民政府常务会议通过了《关于审定县妇幼保健院绩效分配实施细则的请示》，正式同意该院提取院科两级收支结余部分资金一定比例作为奖励性绩效工资使用。两年来，该院不断完善绩效考评体系，通过实行量化绩效考核，充分调动了广大职工的积极性、主动性、创造性，同时，实现了社会效益和经济效益的同步提高。

全面落实大部制运营管理，做到保健与临床的有机结合。以牢固树立“大卫生、大健康”理念，规范设置各部门职责、流程，打通临床部和保健部分别设置的部门格局，制定以三级预防为主线的工作制度、职责、流程，细化具体要求，明确任务目标，加强沟通协调，实现了保健与临床的有机结合。同时，各部门还要做好县域内助产机构和基层医疗机构的业务培训及指导等公共服务职能，全面提升妇女儿童全生命周期的健康服务水平，形成了科学管理、特色突出的妇幼保健体系，实现了保健与临床的齐头并进。

加强人才培养和学科建设，努力打造品牌专科建设。为提升妇幼健康工作的综合水平，提高服务质量，坚持“引进来，走出去”的“人才兴院”战略，以推进人才工作体制机制改革和政策创新为动力，搭建培养平台、强化教育培训、注重人才激励，不断健全完善人才队伍建设，营造优秀人才脱颖而出的浓厚氛围。目前，该院人才队伍建设呈现出良好的发展态势。两年来，共选派80余名业务骨干赴省妇幼、天津儿童医院、郑州大学第三附属医院、吉林省妇幼保健院、扬州市妇幼保健院、杭州市第七医院等省内外医疗条件发达城市进行中长期进修学习，选派4名优秀医护人员赴贫困地区开展卫生支农工作，短期考察学习20余次，为长足发展注入了新鲜血液，储备优秀的后备人才，不断引进新知识、新技术、新项目。继续对发展前景好的儿童保健、妇科等给予政策的倾斜，对发展薄弱的乳腺科、口腔、中医科等给予大力支持，积极鼓励无痛分娩等技术的开展。加强儿童康复工作，将残疾儿童温馨照料与康复有机结合，为广大妇女儿童提供更全面、优质服务。

改善发展环境，提高服务质量。为进一步提升医院综合能力，更好的为全县妇女儿童全生命周期保健保驾护航，经逐级评审后被评为“国家级妇幼健康优质服务示范县”，并成功创建省级儿童早期发展示范基地和二级甲等妇幼保健院；成立山丹县残疾儿童康复中心。还先后被省卫健委、市妇联、县团委、县总工会授予“甘肃省优秀医师团队”“三八红旗集体”“十佳红旗团组织”“工人先锋号”“创新型班组”等荣誉称号。

近年来，随着医药卫生体制改革的不断深化，山丹县公共卫生、农村卫生、社区卫生、医疗服务质量管理和中医药等各项工作稳步推进。为让城乡群众享受到了优质、高效、便捷的医疗卫生服务，提升基层医疗机构服务能力、技术水平和运行效率。近年来，先后与兰州大学第一医院、兰州大学第二医院、省妇幼保健院、河南省妇幼保健院、荥阳市妇幼保健院、甘肃省康复医院成立了医联体专科联盟，在县域内与山丹县人民医院和山丹县中医医院成立产儿科专科联盟，使广大群众“足不出县”就能享受便捷、高效的优质服务。

加强医院文化建设，增强医院凝聚力。该院力求做到关注每一份需求，聆听每一份期望，全院上下倡导亲情化服务和人性化管理，强化医德医风建设，不断提升医院的综合承载能力和群众的就医体验，以仁爱之心赢得了社会的肯定。在服务社会的同时，医院积极推进文化建设，坚持以党建带团建、带妇建，开展丰富多彩的文化活动，增强职工的幸福感和获得感，营造出良好的文化氛围，编印《妇幼之声》医院报刊，形成了独具特色的妇幼文化。（甘肃省张掖市山丹县妇幼保健院供稿）