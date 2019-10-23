新兴县人民医院技术人才并驾齐驱 凝心聚力筑梦健康

据了解，新兴县人民医院自2016年8月起，全面启动强医工程。在县委、县政府和县卫计局的大力支持下，引进优质医疗资源，现已聘请了5个科室医疗团队，20多位国内知名专家，定期来医院开展临床查房、疑难病例讨论、门诊坐诊等医疗工作,不定期指导相关科室开展疑难手术。在专家的帮助下，县人民医院不断开展新技术、新项目，医疗技术人才团队不断成长,让老百姓在县级医院就能享受先进的医疗技术，为新兴人民的健康保驾护航。

县级医院就能获得广州知名医学专家号

新兴县人民医院为满足人民过上美好生活的新期待,医院把健康融入所有政策，设立专科特设岗位，使广州三甲医院的优质医疗资源能够下沉基层,扩大优质医疗资源总量、优质医疗卫生服务的供给。

2016年8月起，县人民医院开展实施“名医工作室”工程，着力培养优秀的医疗技术专家，聘请了广州市第一人民医院呼吸内科赵子文主任医师团队到医院呼吸内科名医工作室开展教学查房、坐诊等相关工作，使该专科诊疗水平突破性提高；同时聘请了南方医科大学附属珠江医院肖华博士到心血管内科名医工作室工作，带领该科室人员顺利开展心血管疾病相关治疗技术，弥补了该治疗领域空白。

2017年至今，新兴县人民医院在10个专科特设岗位，引入三甲医院20多位国内知名专家教授到院开展教学、查房工作，着力打造各个学科的人才梯队，提升医院综合服务能力水平，使医院能够承担常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊的任务，不断提高县域内就诊率，力争实现大病不出县的目标。

开展手术，心血管内科在行动

“时间就是心肌。心肌就是生命。”新兴县人民医院心内科团队充分利用新兴县胸痛中心平台，为急性胸痛患者开通“绿色”通道，有效挽救患者生命。

随着人们生活水平的提高，饮食结构改变，社会人口老龄化等因素影响，冠心病呈高发病率、高死亡率、高增长率等特点，严重威胁到人们的生命安全。我县的冠心病患者也逐年增加，并且有年轻化的趋势。为相关患者提供一个畅通、快捷、有效的治疗措施显得刻不容缓。

2017年5月，新兴县人民医院心血管内科在该科主任医师谭志伟带领下，在南方医科大学附属珠江医院肖华博士的指导下，心内科团队已可熟练开展多项手术。

成功开展多项手术 为患者解忧

2017年9月，61岁的患者陈先生因反复头晕伴有一过性晕厥来县人民医院门诊就诊，进行心电图检查时提示：Ⅲ°房室传导阻滞，患者有晕厥，考虑为阿斯综合征。对此，经该院心血管内科专家与南方医科大学珠江医院肖华博士会诊，为患者制定了详细治疗方案，并与家属沟通后决定为患者开展手术。手术成功地实施，标志着县人民医院治疗心脏疾病进入一个新阶段，让患者在家门口能享受到更多优质的医疗服务，将为更多心脏病患者的治疗提供先进便捷的医疗服务。

2017年12月7日，新兴县人民医院肿瘤科在中山大学肿瘤医院范卫君教授、肇庆市第二人民医院陈广幸主任、梁威飘主任的带领、指导下，共顺利完成 五台微创介入手术。术后第二天患者均转为二级护理。

对肿瘤的绿色治疗是以维护患者“生活质量”为首要目标，要求医生首先保障患者生活质量，在这个前提下再追求生命的延长。

该院组织人员到中山大学附属肿瘤医院和中三大学附属三院进修肿瘤介入，并于2017年10月28日，成功与中山大学附属肿瘤医院范卫君教授、肇庆市第二人民医院陈广幸主任、介入科梁威飘主任签约技术协议，组建专家联盟。

如今，新兴县人民医院肿瘤专科实力的壮大，让患者足不出县就能享受到优质、安全的诊疗服务。 （新兴县人民医院供稿）