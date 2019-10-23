闫希军：“心健康公益行动”丰富了面向基层探索大病救治模式经验

天士力控股集团董事局主席闫希军致辞

人民网北京10月23日电 （李栋）23日，2019年心健康高峰论坛暨心健康公益行动一周年总结大会在京举办。天士力控股集团董事局主席闫希军在致辞中表示，一年来“心健康公益行动”所取得的成果令人振奋。一系列亮丽的数字不仅展示了在心血管疾病预防和救治方面的成绩，而且丰富了面向基层探索大病救治模式的新鲜经验。

闫希军说，在一年前启动大会上，提出了要立足于开展一项影响深远、覆盖广泛的系统性公益工程，携手打造服务基层的心血管疾病防治平台，推动健康中国战略在基层落地实施，贡献一份力量。经过一年的努力，“心健康公益行动”符合国家战略的需要，符合民生健康的需要，也符合防治心血管疾病客观规律，是一项具有积极意义，有着显著效益，有推动作用的社会公益活动。

一年来，在国内17个省份的89个城市、83个县，开展大中型学术会议157场，基层技术培训320场，开展专家义诊活动29次，直接参与公益活动的医院达到4804家，建立了由931名专家组成的核心巡讲团队，由380名公益大使组成的健康志愿者团队，帮扶基层胸痛中心建设3040次，培训省-地-县-乡社区各级医生2.9万人，发放公众健康宣传手册4万余份，天士力公益基金向藏区和贫困地区捐赠医疗设备、药品、扶贫款等805.77万元，通过溶栓方式救治急性心肌梗死病人3.9万多例，线上发表健康宣教稿件400余篇，直接培训和教育群众100多万人，各种形式的科普教育达到3.6亿人次。这些数字不仅展示了“心健康公益行动”在心血管疾病预防和救治方面的成绩，而且丰富了面向基层探索大病救治模式的新鲜经验。

一是坚持专业化、规范化。医师协会和心血管专家，将治疗规范、临床指南和有效的治疗方法和技术，直接推广到基层，指导并监督项目质量，使“心健康公益行动”始终保持着高质量、高品位和高度专业性。

二是坚持各级联动。在项目推进过程中，各地各级政府的积极推动，各地卫健委及医学会和医师协会的大力支持，有力地推动了项目的落地实施。

三是坚持广泛利用媒体的传播力量。人民网等主流媒体，联动其他媒体30余家，构筑了立体化全媒体传播，形成多终端、广覆盖的传播矩阵，为推动心脏健康理念提供渠道和平台。

四是企业的参与为项目顺利开展提供了有力保障。天士力作为项目的参与方，不仅保障产品的供应，而且具体组织学术活动、志愿服务和捐赠活动，切实为基层提供服务，体现公益性活动的社会价值。

正是由于各方力量的精诚合作、协调联动，使“心健康公益行动”帮助基层医生提升了业务能力和救治水平；帮助基层医院建立了与上级医院定向转诊的合作通道，构筑了综合救治体系，同时也指导病人早期识别疾病、积极预防和干预高危因素、降低心血管疾病的死亡，减少后遗症。

闫希军表示，心血管疾病的防治，是一项长期而艰巨的社会工程。希望“心健康公益行动”项目的工作团队，面向基层，面向患者，推动医疗下沉、预防先行，带动心血管健康服务平台、基层心血管疾病防治体系、人才梯队建设再上一个新台阶，也让有序精准的医疗模式和健康管理为更多的人群服务。