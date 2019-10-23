金秋是备孕的最好时机之一。这时也是生蚝最为肥美的季节，它不但味道鲜美，而且营养非常丰富。备孕的夫妇不妨经常饮用韭菜生蚝汤，可补肾益精、敛阴固涩、壮腰健骨，尤其适合男士。

取韭菜250克、新鲜生蚝6~8个，生姜、白胡椒适量（此为3~4人量）。新鲜生蚝清洗一下，用开水略煮，迅速捞出，便于把蚝壳打开取出蚝肉；韭菜洗净切成段备用。锅中放入清水，水烧开后放入生蚝、生姜、花生油，待生蚝半熟时加入韭菜，韭菜去青后汤成，最后放入白胡椒，淋上香油，加入少许食盐即可。

中医认为，生蚝性平微寒，味咸，入肝、肾二经，有平肝潜阳、收敛固涩、益肾生精的功效。生蚝富含蛋白质、维生素和人体必需的锌、钙、铁、镁等微量元素，有“海中牛奶”之称。它是所有食物中含锌最为丰富的，锌是一种能调节雄性激素分泌的矿物质，前列腺及精液中含有丰富的锌才有利于精子的生存和活动。成年男性每天食用一个就可以满足身体对锌的需求。但生蚝性寒，对提高性欲作用不大。生蚝也很适合备孕的女性食用，其所含丰富的牛黄酸有明显的保肝利胆作用，可防治孕期肝内胆汁淤积。韭菜味甘辛，性温，入肝、肾经，有温肾助阳、益脾健胃、暖腰强膝、固涩敛精的功效。生蚝和韭菜搭配，不但质嫩易熟，而且同入肾经。中医认为，肾藏精，主生殖，两者共用增加了固肾收敛的协同功效。此外，其属性一寒一热，相互抵消，以免经常饮用者因燥热而出现阴虚内热或引发疮疡。生姜、胡椒在汤中主要起辟腥、温中暖胃的功效。

生蚝嘌呤丰富，高尿酸血症患者不宜过多食用。有内热者不宜饮用，或适当减少韭菜分量，不用胡椒调味。▲