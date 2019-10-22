“90后”养生 保健品“吃不掉”健康焦虑
孙亚慧
“敷着最贵的面膜、吃着保健品，熬着最长的夜”，这句曾一时传遍网络的调侃的确是不少年轻人生活的真实写照。
这几天，“90后”开始养生的新闻又一次登上了网络热搜榜，原因在于，根据相关机构的统计，有两成的“90后”长期服用保健品，营养保健品的购买者中“90后”占比达25.01%，“80后”“90后”有养生意识的人数超过七成。
乍一看，年纪尚轻却热衷养生，多少会让人感觉有些哭笑不得。一些网友的反应虽是自我打趣，却也折射出其健康焦虑——作息时间不规律、饮食习惯难言健康、工作压力繁重又缺乏运动……而服用保健品，至少能获得足够的“心理安慰”，部分“抵消”不健康生活方式所带来的健康忧患。图个心理安慰”折射出的正是不少青年“养生达人”心底的无奈。
“80后”“90后”重视养生不是件坏事。如今，愿意去健身房“举铁”的人不少，愿意抽出时间去户外跑一跑的人也多了。行动上“迈得开腿”，又通过服用保健品平衡营养吸收，这背后的本质原因，还是公众尤其是青年一代健康理念的提升，更加注重体魄强健和疾病预防。随着经济水平的提高，在“养生年轻化”的大趋势下，公众的消费理念也在升级，“吃出健康”成为不少消费者满足养生需求的优先选择。
然而，过度使用保健品所带来的健康风险同样不容忽视。之前，媒体上就曾有过不少关于保健品服用过量导致使用者“中毒”的新闻报道。业内专家表示，如果过量补充某种所谓人体所需的元素，很可能会对肝肾功能造成损害，在日常饮食均衡的情况下，额外补充也可能会影响身体机理平衡。
与此同时，当下营养保健品市场良莠不齐的现状，也要求消费者在购买时要擦亮双眼，做出理性选择，树立更为科学的养生消费观。
单靠吃保健品换不来健康的身体。要想真正快乐工作、健康生活，还是得靠甩开大步、挥洒汗水，养成良好的生活习惯。
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