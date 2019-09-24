养生“年轻化” 保健品真的能保健康吗？

提及保健品，不少人会将其与老年人联系起来。然而，保健品不再是老年人的专属商品，随着年轻人工作、学习生活压力的不断提升，越来越多的年轻人成为购买保健品的主力军。调查显示，80%的90后不敢看自己的体检报告，也说明了年轻人对于自身健康状况的担忧，而昂贵的面膜、各类营养保健品和护眼仪等保健仪器成了他们的“救命稻草”。从消费者对于养生的搜索量来看，90后对养生的偏好度明显上升。在营养保健品的购买者中，90后占比达到25.01%；一直在吃保健品的90后高达21.9%。为什么年轻人特别是90后对保健品情有独钟？正确养生方法又是什么呢？

养生为何“年轻化”？一方面90后面对工作、竞争、发展、感情、人际关系等方面的压力，常常惧怕自己业务能力不足，惧怕自己被时代淘汰，当加班熬夜成了常态，人的幸福指数却直线下降。为了缓解压力调养身体，90后的目光便聚焦在各种健康养生网红产品上，尽管效果不明显，但最起码能有点心理安慰。

另一方面，作为独生子女，90后危机感也比其他群体要更强。从人口普查的数据来看，目前我国90后总人数为1.88亿人，占总人口的14.1%。在2017年，1999年的最后一批90后已经成年，并且大多数步入了职场，随着90后越来越多地担负起工作、生活的重担，他们承受的压力也会更大，而且他们多数为独生子女，由此产生的抗衰老消费需求也就更多。

在年轻人购买的保健品中，褪黑素、生发素、营养素等占了较大比例，分别对应着过劳、脱发、失眠等亚健康问题。相关保健品的热销，在一定程度上反映出当代青年群体对养生的重视、对自身健康的焦虑。同时，一些青年人平时不注意锻炼身体，而是把健康寄托在保健品上，一边熬夜撸串喝酒，一边吃着价格昂贵的保健品。

那么熬夜、不规律饮食、缺乏运动等不良生活方式对身体健康的透支，真的能通过吃保健品弥补吗？郑州人民医院营养科主任张晴表示，保健品不能替代良好的生活作息习惯，不要指望靠吃保健品补回健康，而且保健品并不适合所有人群，有些保健品甚至没什么作用，只是宣传的噱头而已。正确的养生绝不是靠吃保健品能得到的，保健品具有食物的特性，营养性，能调节人体的机能，适用于特定人群，但不以治疗疾病为目的。它终究只是一种辅助健康的产品。养成规律的作息习惯、搭配营养均衡的饮食、坚持科学的体育运动、保持良好的心态，才是拥有健康身体的根本保证。

本文由河北省燕达医院营养科副主任医师沈迎建进行科学性把关。