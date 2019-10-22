2周左右即可见到美国医生 我国患者赴美就医更便捷

人民网北京10月22日电 在日前召开国际医疗中的患者服务论坛上，国内大型出国看病服务机构盛诺一家与美国约翰·霍普金斯医疗国际部正式签约，为中国患者赴美治疗打开了一条开通就医便捷通道“绿色通道”，“已有签证的患者2周左右即可见到美国医生。”

盛诺一家与约翰·霍普金斯医疗国际部医院正式签约

去约翰·霍普金斯医院寻求医疗服务的中国患者，近几年迅速增长。约翰·霍普金斯医疗国际部的医院患者服务部商务发展总监索拉娅·安吉里表示，经过6年的细致“考察”后，医院非常认可全面了解了盛诺一家高效专业的转诊服务，最终选择盛诺一家作为其在中国的重要签约合作伙伴。

“以病历翻译为例，在我们的合作伙伴发来的翻译病历中，只有盛诺一家等几家转诊机构的病历资料我可以不用再审核，直接一键转发给医生进行评估和预约。” 约翰·霍普金斯医院医疗国际部的华人职员曾令远说，病历信息翻译是否精准，病情摘要是否到位，将直接决定医生的诊疗方案是否准确，是患者获得有效治疗的“奠基石”。

为患者精准匹配到约翰·霍普金斯医院的，正是盛诺一家。而这样的匹配，盛诺一家每年要完成上千例。“不止要精准，还要高效。”盛诺一家董事长蔡强说。选择出国看病的大多是重大、复杂疾病患者，他们的病情不能等。盛诺一家引入AI技术，邀请美国专业技术人员联合开发出一套“全球临床专家智能匹配系统”。目前，该系统已收录3000多名国际一流专家的信息。

“这些信息包含学术头衔、临床专长、是否参与指南制定、发表过的学术论文，以及盛诺一家既往转诊患者的真实评价等。未来我们还会不断丰富有价值的信息，形成每一位医生的精准画像。”蔡强说。在匹配系统里输入患者的详细病情，系统就会排序推荐相应的专家，再经过专业的医学顾问审核，最后给患者推荐最适合的两到三位专家，供患者选择。

蔡强介绍，通过与业界领先的人工智能研发团队合作开发的“云端”智能医学翻译，可以让90%的病历翻译工作在云端完成，而且精准度更高，核心的10%再由专业医学翻译人员来完成。对于患者来说，当面对重大疾病，特别是恶性肿瘤等重大疾病，心脑血管需要接受高危手术，或者复杂的神经系统疾病等，在有足够经济能力的条件下，应该尽早考虑国外是否有更好的方法，避免延误病情。（王君平）