癌症早筛 人生棋局的“胜负手”

人民网北京10月22日电（记者 杨迪） “人生如同在下一盘棋，每一个人都有自己人生棋局。癌症早筛就像棋局一样，如果开局的好，及早发现和治疗癌症，一辈子都会健健康康。”在谈到自己患结直肠癌的经历时，中国围棋协会副主席聂卫平如是感慨地说。

健康快乐地与家人愉快渡过一生，这是每个人对美好生活的向往。然而，癌症这一病魔的侵袭，为许多幸福的家庭增添了无尽痛苦。国家癌症中心发表的《中国恶性肿瘤流行情况分析报告》显示，2015年，我国新增癌症病例392.9万，占全球新发病例的四分之一，癌症死亡病例233.8万。“这意味着，每分钟有7到7.5个人被诊断为恶性肿瘤。这不仅是一个医生需要关注的健康问题，也是全社会需要关注的社会问题。”中国工程院院士、国家肝癌科学中心主任王红阳强调。

在2019年发布的健康中国行动方案中，将实施癌症防治行动列为其中一个重大专项行动。推进癌症的预防筛查、早诊早治和科研攻关，着力缓解民生的痛点，成为了社会普遍关注的一个热点话题。

癌症早诊早治 怎么强调都不过分

癌症，是世界卫生组织公布的全球第二大死亡原因，2018年全世界约有960万人死于癌症。在我国，最常见的恶性癌症包括肺癌、胃癌、结直肠癌、肝癌、乳腺癌、食管癌、甲状腺癌、子宫颈癌、脑瘤以及胰腺癌。大部分癌症的发病需要经历一个漫长的过程，一般从正常细胞发展到癌细胞通常需要约十几年，甚至更久。

因此，世界卫生组织指出，大约30-50%的癌症都是可以通过规避危险因素来预防的。学会控制生活中的危险因素，是防癌的重要一步。

就像不能阻止衰老一样，目前人类还难以消灭癌症。但是，人们可以做到的，却是如何从根源上更好地防治癌症。

“早期筛查对于预防癌症的发生是非常重要的。”中国抗癌协会大肠癌专业委员会主任委员、北京大学肿瘤医院结直肠肿瘤外科主任医师顾晋表示，我们国家现在很多地方开展了癌症筛查的项目，通过这些项目可以发现，通过早期筛查能够及时查出癌前病变，发现早期癌症病人，快速干预治疗。这样既可以有非常好的社会和经济效应，节省了大量的临床资源，同时也使病人更少感受到外科手术的痛苦。

中国工程院院士、国家肝癌科学中心主任王红阳向记者介绍，过去的教科书上认为肝癌没有癌前性病变，但是经过这么多年的研究，我们认为是有的。形成异型结节期，就是肝癌的早期病变。现在我们希望在这个阶段就能把病人筛查出来，进行早期治疗。

他指出，在过去相当长的时间里，大家关注的是中末期肿瘤病人，但是，例如患了肝癌、胰腺癌、结直肠癌的病人，到了中末期，实际上能够为他们做的事情是很少的。日本收治的病人60%都是早期的肝癌，而我们医院76%都是中晚期的病人，这样来比较，显然我们的5年生存率是非常低的。

宫颈癌是常见的妇科恶性肿瘤之一，我国每年约有新发病例13万，占世界宫颈癌新发病例总数的28%。在谈到宫颈癌的防治问题时，北京大学人民医院妇产科主任、北京大学副科产学系名誉主任魏丽惠介绍，目前我国的宫颈癌筛查覆盖率只有30%到60%，很多落后地区的女性从来没有做过筛查，最后导致了宫颈癌发生。

“小年龄的女性可以进行宫颈癌疫苗接种，45岁以上的女性不能接种疫苗，但完全可以通过筛查来预防。”魏丽惠说，2018年5月，世界卫生组织发出了消除宫颈癌的全球行动呼吁。并于2019年2月启动了一项旨在加速消除宫颈癌威胁的全球行动计划。如果我们不采取行动，到2030年宫颈癌导致的死亡还会增加50%。之所以世卫组织把宫颈癌防治提到这样的高度，是因为宫颈癌很容易被预防和消灭，而不似其他类型的癌症，在防治方面还不成熟。

探索先进癌症早筛技术 科技赋能需各方合力

对癌症的早诊早治，目前已上升为国家行动——国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》指出，到2030年，总体癌症5年生存率提高15%。

《健康中国行动（2019—2030年）》则明确了行动目标，到2022年和2030年，癌症防治核心知识知晓率分别不低于70%和80%；高发地区重点癌种早诊率达到55%及以上并持续提高；基本实现癌症高危人群定期参加防癌体检。

“肿瘤的筛查早诊是解决肿瘤问题的根本之道。筛查分人群筛查和机会性筛查，机会性筛查是以防癌体检为重要形式。”国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院防癌科副主任张凯介绍，健康中国行动提出来的目标，是要基本实现在癌症高危人群当中定期参加防癌体检。我们看到，这几年社会上也在提倡探索适宜的肿瘤筛查技术，推动肿瘤筛查在群众中宣传普及。

从注重“治已病”向注重“治未病”转变，一系列的政策红利推出，对于癌症早筛行业来说，无疑是一件喜事。但其在迎来政策红利的同时，也必须责无旁贷地肩负起行业义务和担当。

“国家给我们提出了目标，我们作为做企业的和做技术的人，也要付出巨大的努力，使我们在生物科技上的进步能够尽快在临床上得到验证，产品用到用户当中去。”诺辉健康联合创始人兼CEO朱叶青表示。

谈起在体检中开展癌症早筛工作的感受，爱康集团董事长兼CEO张黎刚介绍，肠癌作为最主要的消化道癌症，在中国一直属于高发性癌症，每年有42万人不幸得肠癌。以前在常规体检中有一些关于肠癌的检查，但是由于手段有限，往往失去了很多早发现的机会。2014年美国FDA批准了全球第一款分子诊断检测方法，通过与诺辉健康合作合作，将其引入到体检中，从2016年底到2018年底共有超过4.2万人通过体检使用了这项服务。在这4.2万人当中，阳性的检查率达到8.9%，其中2.4%确诊为肠癌，31.87%的人群是癌症病变，8.27%存在其他肠道疾病。从这些真实的案例可以看到，癌症的早诊早治到底有多么重要。

“过去用一个抗癌药物治疗所有的病人，疗效一定是不好的。但现在，新的技术让我们有了更好的机会，基于肿瘤的多种信息和大数据的药物联合筛查，可以对病人进行个性化的筛选。”王红阳指出，要实现这个理想，一定要有更多的诊断标准、检测方法和分型方法。因此科学发展到了今天，就有了无创诊断和实时的疗效检测的需求，比如用尿液、血液、唾液进行更加方便的、实时的检测。而现在已经有了这种液体的活检技术，并正在快速发展。

“在过去的几年里，诺辉在癌症早诊早治的新技术探索和预防知识的宣传推广等方面作出了很多努力。”朱叶青介绍，如与中国医学科学院（国家癌症中心）共同实施创新工程，在过去三年里在全国做了几万例的探索；与中国抗癌协会大肠癌专业委员会共同发布了结直肠癌早诊早治专家共识；与中国癌症基金会成立诺辉健康专项基金，支持推动中国临床医生对结直肠癌筛查的一些新技术探索等。在本月19日召开的第五届西湖对弈·癌症早期筛查与防治跨界高峰论坛上，诺辉还联手中国癌症基金会、爱康集团等共同启动了“青丝路”公益活动。通过多种渠道开展科普宣传教育，普及消化道肿瘤防治知识，针对全国消化道肿瘤高发地区贫困和低收入人群开展公益消化道肿瘤筛查活动，支持消化道肿瘤防控体系建设。

中国工程院院士、北京大学常务副校长、医学部主任詹启敏指出，健康中国行动方案将癌症防治列入重大专项计划，癌症早诊早治受到政府高度重视和社会的广泛关注。作为一项系统工程，癌症早诊早治需要政府机构、科研院所、企业以及广大医护工作者的通力配合，探讨最先进的癌症防治技术和模式，不断降低癌症的发病率和死亡率。希望在全社会的共同努力下，健康中国战略的目标能早日实现。