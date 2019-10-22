桂花：散寒化瘀入酒酿

一枝淡贮书窗下，人与花心各自香。秋季如果说哪种花的香气能盖过花姿的，非桂花莫属。近年来，各地还兴起了“桂花节”，赏桂的游人们最舒心的也莫过于沉浸在浓浓的桂花香里。为了满足消费者对桂花的喜爱与需求，很多电子商务平台也开始出售可以阳台种植的桂花树。四季常青的绿叶，花开时承包一个秋季的芳香，逐渐成为很多家庭的阳台新宠。

历久弥香的桂花荣登国宴

中国栽培桂花树的历史悠久，先秦古籍《山海经》中多次提到桂花树。屈原的《九歌》也有“援北斗兮酌桂浆，辛夷车兮结桂旗”的描写。自汉代之后，桂花逐渐成为美好事物的象征，因此也成为家家户户庭院喜爱种植的树木。

桂花不但可供观赏和闻香，也是一种美味。中国传统饮食中，桂花酒酿、桂花糕、桂花酒、桂花糯米藕、桂花茶等都是经典美味。在杭州G20峰会上，有两道传统的杭帮菜用上了桂花，分别是桂花糯米藕和桂花水晶糕，足可其地位与受欢迎的程度。

饮桂花酒还有一层良好的祝愿。桂花酒其成品微黄绿色、酒质清新醇和、绵甜爽净，具有纯天然桂花香味，让人一尝动容、二尝开怀、三尝倾心。在汉代，晚辈向长辈敬用桂花酒，期盼长辈们达到“饮之寿千岁”的功效。这虽然是一种比较夸张的祝福，但是也体现了桂花的中药功效。

桂花入药妙用多

桂花除了具有很强的观赏性外，还是一种天然药材。南京市中西医结合医院脾胃病科孙刚副主任中医师介绍说，中医认为，桂花性温，味辛。有温中散寒、暖胃止痛、止咳化痰、清肿散瘀之功效，适用于痰饮喘咳、口臭、筋骨麻木等症。明朝药学著作《本草汇言》中载有桂花“散冷气，消瘀血，止肠风血痢。凡患阴寒冷气，瘕疝奔豚，腹内一切冷病，蒸热布裹熨之”。

前面我们提到桂花酒不仅甘厚醇美，还有化痰散瘀、活血温经之效，特别适宜一些女性饮用，有“贵妃酒”美誉。《本草纲目》里赞誉桂花能“治百病，养精神，和颜色，为诸药先聘通使，久服轻身不老，面生光华，媚好常如童子。”这也许是古代饮桂花酒“寿千岁”的由来之一吧。

桂花茶香气宜人，有芳香辟秽，除口臭功效。脾胃虚寒的人可以适当喝桂花茶温胃散寒，但脾胃湿热的人不适合饮用桂花茶。

桂花的阳台种植要点及技巧

桂花喜阳，虽耐半阴，但在光照充足的条件下生长良好且花多香浓，家庭盆栽桂花应置放在阳台光照充足处养护。但桂花忌烟灰，如家庭阳台周围环境空气污染严重，则不能培植桂花。桂花树喜沙子土，喜光照，长期光照不足有可能不开花。土壤过湿烂根或长期高温干燥，也会影响花芽分化。此外，误剪春梢，花枝过多，会削弱长势，影响当年及以后开花的质量与数量。