老人端一盆水或打个喷嚏竟然造成骨折

老年人坐一趟公交车，端一盆水或打个喷嚏，居然就发生骨折。这情形听起来匪夷所思，可在现实生活中却确实存在。原因何在？骨质疏松所致。

所谓骨质疏松，是由多种原因导致的骨密度和骨质量下降。它会造成骨脆性增加，发展到一定阶段，人会出现腰背痛、身材变矮、驼背、胸闷、呼吸困难等症状。严重的腰背痛会影响人们的日常生活，常使病人牙齿过早脱落、茶饭不思、生活无规律、痛苦异常。

专家认为，防治骨质疏松要从小开始，合理膳食是预防骨质疏松的有效措施。

骨质疏松症尤其偏爱中老年女性

案例

早两日，70岁的李娭毑坐公交车外出，一路颠簸回家后感觉后背疼痛，本以为是疲劳所致，没想到了傍晚她坐立难安，只好到医院就诊。检查结果令李娭毑和家人大感意外，医生说疼痛的原因是李娭毑骨质疏松严重，致使腰椎压缩性骨折，需要卧床3个月以上才能康复。

分析

除了坐公交车，日常生活中还有人端了盆水或打个喷嚏就骨折的，这些病人往往都是因为患上了比较严重的骨质疏松症。但不少患者早期常无明显症状，往往在骨折发生后经X线或骨密度检查时，才发现有骨质疏松的存在。像李娭毑一样，住院前从不知道自己患有骨质疏松症，对这个疾病危害的了解更是少之又少。

实际上，骨质疏松已成为我国50岁以上人群的重要健康问题，中老年女性骨质疏松问题尤为严重。2018年10月19日，国家卫生健康委首次发布的中国骨质疏松流行病学调查结果显示，目前在中国，有超过三分之一的50岁以上女性是骨质疏松症患者。

为什么骨质疏松症偏爱中老年女性呢？女性的骨量本身比男性少，而且到了一定的年龄阶段后，女性的骨量丢失率速度高于男性，因此女性患病的概率要比男性高。此外，人体的骨骼代谢离不开雌激素的参与，当女性绝经后（一般绝经年龄为49岁）或进入更年期，身体内的雌激素含量会下降，骨量丢失速度会明显大于骨量形成速度，身体的机能代谢也会出现变化，这是导致中老年女性尤其是绝经后妇女骨质疏松的主要原因之一。

压力大卵巢早衰可致骨质疏松症

案例

34岁的刘女士，带着孩子干个体经营，经过几年的个人奋斗，生意做得有声有色。可是从去年起，她时常觉得腰酸背痛，于是到医院骨科检查。医生结合刘女士的症状表述与X光片检查，怀疑她患上了继发性骨质疏松症。医生告诉她，从片子上看，她的骨量与正常同龄人相比，减少了20%～30%。

分析

年纪轻轻的刘女士怎么也不明白为何患上“老年病”，经过详细询问了解，才得知刘女士这几年的创业生活十分忙碌。平时她要照顾孩子，一个人负责店里商品的出入仓库、打包、发货，晚上还要在电脑上做客服，处理成批的订单。平时她没法按时吃饭，为了完成当日的工作量，常喝咖啡撑到凌晨。经过进一步检查，她被确诊为继发性骨质疏松症，而卵巢早衰就是致病主因，医生认为这与她常年精神压力大、作息时间不规律、饮食习惯不良、缺乏运动、很少晒太阳等有密切关系。

对于女性来说，除了自然闭经会增加骨质疏松症的患病概率，还有哪些情况会增加其发生率呢？首先是中枢性闭经人群，有些年轻女性，由于工作压力大，生活节奏快，导致饮食生活不规律或者过分减肥，造成中枢性闭经，使得女性身体处于低激素的状态，卵巢功能较为低下，在这种情形下，骨量丢失大于骨量形成，骨的愈合能力也逐渐下降。另外，化疗或放疗后，药物的不良反应也可引起卵巢功能衰竭，从而影响激素水平，最终导致骨质疏松症。

年轻人常吸烟不运动容易骨质疏松

案例

31岁的赵先生是名程序员，是个身强力壮的帅小伙，可他膝关节非常怕凉，总是要戴护膝才能在空调房办公。而且加班劳累后总是喊腰疼，朋友推荐的药品用了，没有效，病情愈加严重。他到医院进行全面检查，接诊医生在了解到他读大学运动时曾有踝关节外伤，之后极少运动，且由于从事IT行业长期久坐，还有吸烟习惯，于是为他进行了抽血、骨代谢等相关检查，并用超声骨密度仪做了骨质疏松的筛查测量。结果发现，赵先生总维生素D水平下降，超声骨密度提示有足跟骨量减少，进一步做了双能X线吸收法骨密度检查，结果提示患有骨质疏松症。

分析

医生向赵先生解释：人的骨量变化类似一个抛物线——出生后骨量不断增长，约在35岁到达最高值，称为“峰值骨量”，之后逐渐减少，峰值骨量越高，骨量丢失速度越慢。一般情况下，骨质疏松与年龄增加相关，年轻人得骨质疏松症的并不多见。

医生分析赵先生患此病的根本原因在于不良的生活和饮食方式，缺少运动，缺少钙和维生素D，同时吸烟也是此病的形成原因之一。现代社会，骨质疏松症不再是老年人的专利，像宅男宅女、过度减肥者、偏食者、缺乏锻炼者，都要注意树立良好的生活习惯，预防骨量减少及骨质疏松的发生。

骨质疏松的人一旦受到外伤，极易发生骨折，尤其是老年人骨折，易引发或加重心脑血管并发症，导致肺部感染、褥疮等多种并发症的发生。现实生活中骨质疏松与感冒、胃肠炎一样常见，与高血压、糖尿病一样都是慢性病，因为前期症状不明显，常被人们忽视，只有骨折时才被察觉，因此它又被称作"沉默的杀手"。

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骨质疏松的危险因素及危害性

骨质疏松的危险因素主要包括：年龄60岁以上或女性45岁前绝经；低体重；遗传和家族史；营养不均衡；吸烟饮酒；不运动。疼痛、脊柱变形和发生脆性骨折是骨质疏松症最典型的临床表现。

疼痛患者，可有腰背疼痛或周身骨骼疼痛，负荷增加时疼痛加重，或活动受限，严重时翻身、起坐及行走有困难。

脊柱变形骨质疏松严重者，可有身高缩短和驼背，脊柱畸形和伸展受限。胸腰椎压缩性骨折会导致胸廓畸形、腰椎畸形，影响心肺功能。腰椎骨折可能会引起便秘、腹痛、腹胀、食欲减低和过早饱胀感等。

脆性骨折患者，即在受到轻微创伤时或日常活动中即可发生的骨折，以脊柱、髋部和前臂为好发部位，发生骨折会导致患者的病残率和死亡率明显增加。由于骨质疏松性骨折后再次骨折的风险明显增大，因此在治疗骨折的同时，还要积极治疗骨质疏松。

如何预防骨质疏松症？

防治骨质疏松症需要从小开始，合理膳食是预防骨质疏松症的有效措施，如摄入充足的蛋白质、钙和维生素D等营养物质，调整膳食结构和各种营养素的摄入量，在一定程度上可以预防和减缓骨质疏松的发生。此外，还应注意以下几方面：

蛋白质适中。一般推荐健康成年人每日摄入1.0克蛋白质/千克体重比较合适，个别老年人可达每日1.2～1.5克/千克体重。当然，蛋白质摄入过多也会引起钙丢失增加，所以蛋白质摄入要充足但不可过多。

充足的钙。成人每日钙摄入推荐量800毫克（元素钙量），绝经后妇女和老年人每日钙摄入推荐量为1000毫克。含钙高的食物如奶制品、鱼类、虾蟹、豆类、坚果类等。在饮食中钙摄入不足的情况下，适时适量补充钙制剂也是改善机体内钙营养状态的一种有效措施。

适量而平衡的无机盐。注意磷、镁、锌等微量元素的摄入。

丰富的维生素。骨的生长与代谢受多种维生素的影响，其中与维生素D的关系最为密切。维生素D的成年人推荐量为400单位（10微克/天），老年人因缺乏日照以及摄入和吸收障碍常有维生素D缺乏，故推荐量为400~800IU（10～20微克/天）。

合理烹调。含草酸较多的蔬菜避免与牛奶、豆制品一起食用，可采用水焯的方式，减少草酸；牛奶加热时温度不要过高、不要搅拌，避免磷酸钙沉淀造成损失。

避免不健康的生活方式。避免食盐摄入过量、吸烟、酗酒、饮用咖啡和过多饮用碳酸饮料等。

适量做负重和肌肉强化锻炼，以减少跌倒和骨折的风险。负重和肌肉强化锻炼有许多益处，可提高敏捷度、力量，改善姿势和平衡，减少跌倒的风险。另外，运动可适度增加骨质密度，家庭各年龄层成员均可进行身体活动，包括散步、慢跑、打太极拳、爬楼梯、跳舞和网球。如已患骨质疏松症，肌肉力量锻炼需要经临床评估，选择适宜的运动方式。

家庭中应创造良好的生活环境，保证充足的光线，地面要防滑，地毯要固定，无障碍物，避免摔倒；老年人必要时使用扶梯和手杖。

总之预防骨质疏松越早越好，食物多样、合理营养、有规律运动、养成健康的生活方式等均有助于预防骨质疏松症。