年轻人不胡吃海喝就是“低欲望”了？

近年来，一种起源于日本的“低欲望社会”的概念，开始在国内网络舆论场盛行。所谓“低欲望”的表现有：年轻人丧失物欲，不再购买汽车等传统意义上的高消费品，甚至厌倦名牌时装，餐饮主打“轻食”。一篇篇渲染“低欲望”的自媒体文，收割了一轮又一轮的流量，向指尖滑动屏幕的年轻人输出焦虑。

中国的年轻人真的“低欲望”了吗？或者说年轻人失去了消费的动力了吗？答案恐怕是否定的，种种迹象表明，中国年轻人的消费水平仍然处在增长期。有所变化的是，消费从过去特定领域的量的积累，转变为全方位、个性化的质的提高。观察每个人的私人账单，恐怕消费构成和比例都大相径庭，又如何断言人们普遍地走向“低欲望”了？

消费结构的改善，消费领域的几何式扩张，让传统的观察视角越来越受限。年轻人的消费，不再体现在餐饮、服装等“温饱式”的领域，而把目光投向了诸多新兴门类。这意味着，评价这一代年轻人的消费必须引入全新的框架。

统计部门的数据显示：2018年，国内旅游人数和收入增长10%以上；电影总票房突破600亿元，增长将近10%；中国人在境内外的奢侈品消费额达7700亿元，占全球奢侈品消费总额的1/3……在刚刚过去的国庆假期中，电影票房超过50亿元，创同期历史新高。文化、旅游等领域的消费规模迅速增长，是消费升级给出的显著信号。

前不久，一份新兴职业的榜单吸引了人们的注意力。五花八门的职业门类出现在这份榜单上：试吃员、旅行体验师、密室剧本设计师、网游陪练……光怪陆离的新职业，体现出社会需求的多种多样。在移动互联网时代，每个普通人在一天的生活中，都可能有几十上百个人为他服务，这绝非虚言。

除了消费空间的变化，消费节点也犹如蔓延滋长的毛细血管，把养料输送到年轻人生活的多个维度。又一轮的“双11”网络购物节即将来临，但不像早些年人们为了赶上一波打折促销而守候零点“秒杀”，如今的购物节点越来越多，电商平台也此起彼伏地涌现，网络消费的习惯得到充分培养，消费节点也从一个单一的点扩充为较长的时间段了。

当下，有个流行词叫“夜间经济”。许多城市不约而同地推出促进夜间经济发展的举措，而参与夜间经济的主要消费力量，自然包括向深夜索要个人自由时间的年轻消费者。

商务部的数据显示：我国60%的消费发生在夜间，大型商场每天18时至22时的销售额占比超过全天的一半。类似酒吧、KTV、小剧场等的娱乐消费也往往在夜间完成。

如果把不受时间约束的网络消费算到夜间消费的范畴里，相应的消费比例只会更高。与互联网的传播规律类似，网络时代的消费同样也是碎片化的，把自己心仪的商品放在“购物车”里，密切观察商品价格走势，在合适的节点“清空购物车”，成为不少年轻人的消费习惯。

而在线下消费的场景中，夜间经济带来更多的便利。比如，人们观察到，尽管受到互联网的冲击，传统的商场购物出现了一定程度的萎缩，但一些营业时间更长的小型便利店填补了线下消费的空白。比较24小时便利店与网店，同样的商品，便利店的定价并不占优势，甚至明显高于网店，但不阻碍写字楼的白领前来购买。在这里，人们敏感的不是价格，而是消费能否获得良好的体验。深夜里便利店不灭的灯，给有需求的消费者带来一丝温暖。

到欧洲许多国家旅行，容易发现一个特殊的现象，在这些很早成为发达经济体的地方，路面上常见汽车多为两厢车，很多还是中国新司机所不习惯的手动挡。这是因为欧洲的消费者购买不起豪车和更宽敞的车吗？并非如此。因为欧洲城市街道狭窄，再加上人们环保意识的提高，汽车作为一种代步工具，以发挥实用功能为主。这其实阐明了一个道理：经济发展到一定程度，消费的绝对值不是衡量人们生活水平的唯一指标，消费水平和结构才是体现社会进步的标准。

中国社会也出现了类似趋势。比如，一些都市青年尽管有车或者买得起车，却依然习惯乘坐公共交通工具或者共享单车出行，这是因为大城市的拥堵状况，让自驾出行难以体现时间优势。还有统计表明，尽管很多品类的服装零售量有所下降，但运动类服装的消费继续上升，这一方面说明消费者的运动需求上升了，另一方面说明人们对衣着舒适度需求的优先级上升了，尤其在一些新兴互联网公司中，着装自由往往象征着开放的企业文化。

欲望是天性的体现，“低欲望”本身就是违背人类社会的内在发展规律的。当然，现代意义上的欲望不体现在胡吃海喝，不体现在挥霍浪费，而是更多地呈现在精神层面的满足。在消费升级的大变局中，年轻人的消费是最敏感而最直观的体现。