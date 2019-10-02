不知道从什么时候起，“炒鞋”开始在年轻人中流行起来，每当大品牌有限量版鞋子出售，专卖店门口就会排起长龙抽签买鞋，一旦运气好买到了，几乎当场就可以翻好几倍高价卖出去。甚至有年轻人放弃学业和工作，专职炒鞋。

除了穿，没有太多其他用处的鞋子，怎么就成为热点？年轻人炒鞋的背后，到底是什么在支撑？

“限量”“稀缺”本身就能刺激人的收藏欲望。在消费心理学中，人们把“物以稀为贵”而引起的“越买越多”，称为稀缺效应。当一个东西我们买不买都可以的时候，一旦它变成稀缺品，我们想买它的愿望就会大大提升。画家的原作、印错的货币、已停产的手机、限量发售的鞋子，不管是什么，只要是限量的、稀缺的，就足够让人感到特别。得到稀缺品就意味着我们拥有绝大多数人抢不到的东西，未来可能会拥有无限价值的东西，促使很多人“蠢蠢欲动”。

炒鞋其实并不特殊，这只是由于欲望而诞生的“郁金香效应”的不断重复而已。在17世纪的荷兰，郁金香一度在鲜花市场上被炒出了天价，供不应求，价格飞涨，投机者疯狂涌入。而当几乎每一个投机者都沉浸在突发横财的美梦当中时，价格崩溃，成千上万人倾家荡产。类似的炒作投机一直存在，楼盘、股票、奢侈品、鞋子……这是一种靠投机者的心理预期支撑价格的“击鼓传炸弹游戏”，每个人都在赌炸弹不会在自己手里爆炸。年轻人如果希望通过玩这样的风险游戏，赌一把来赚钱，那可能需要考虑是否要把未来赌在炸弹上。

另外有一群人藏鞋而不炒鞋，这可能是鞋子背后的故事吸引了他们。就像很多人收藏书画、书籍、名酒一样。每一双高价鞋的背后，都是有故事的，比如某个篮球明星穿着它打赢了球赛，或者他最标志性的出场就穿了这双鞋，有些名人曾说过自己最喜欢的就是这双鞋……人们有很多的愿望，但是能实现的不多，找一些能够接近这个愿望的替代品来得到心理满足，这就是代偿心理。收藏鞋的人也许通过拥有鞋子，来与渴望的生活、形象、梦想建立联系，从而获得一定程度上的满足。

大量收藏球鞋在年轻人中多见也可能是圈层、从众的影响。身边的人都穿和买，所谓“流行”的驱使，就会让很多人不知不觉地就开始收藏球鞋。如果是一项爱好，有能力购买，倒也无伤大碍，但年轻人如果因收藏而透支则得不偿失了。▲