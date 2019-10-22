泛酸烧心，测食管压力

李先生最近总是在饭后有泛酸、烧心等症状，有时甚至有食物卡在喉咙里的感觉。他怀疑自己可能患了胃食管反流病，可是做了胃镜也没发现异常，这时，医生建议他试试食管测压。

胃食管反流病（GERD）是由于胃内容物异常反流至食管造成的症状和（或）组织损伤，典型症状是胃烧灼和泛酸。其原因主要包括食管动力异常，食物、药物引起的食管清除胃酸的能力下降，胃酸分泌增多。胃-食管反流病分食管黏膜有破损表现和无破损两类。前者通常被称为反流性食管炎，后者被称为非糜烂性或内镜阴性的胃食管反流病，这部分患者通过胃镜检查不能明确诊断，因此要做食管测压检查。

食管测压是目前食管动力障碍疾病诊断的主要方法及“金标准”。其主要原理是利用一根带有密集压力传感器的测压导管，经鼻腔插入食管及胃内，直接采集患者静息状态下以及吞咽过程中由咽喉到胃的全部压力数据。然后，计算机通过数据处理分析重构出一个“三维”的食管压力图像。最后，医生可以通过直观、细致且全方位的观察，明确患者是否存在食管动力异常。这是一项临床常用的安全、高效、无创且客观的检查手段。目前这项检查主要用于食管动力障碍性疾病的诊断，如胃食管反流病、原发性贲门失弛缓症、胡桃夹食管、弥漫性食管痉挛、非特异性食管动力紊乱等。此外，还用于抗反流手术前后的疗效评价等。

临床上，两类人应做食管测压：一是有典型的胃-食管反流病症状，但胃镜检查结果为阴性，胸骨后疼痛，但排除了心脏疾病；二是有长期咽喉不适且夜间发作咳嗽、哮喘，但排除了支气管、肺疾病者。

有人担心检查会有强烈不适，但其实测压导管的直径只有0.47厘米，比胃镜导管细很多。患者仅在导管经过咽喉时感到一点不适，可通过吞咽和张口呼吸改善。

检查前，患者要禁食12小时，禁水6小时；前1周停用影响食管动力的药物，如促胃动力药（莫沙必利、伊托必利等）、镇静剂（地西泮、奥沙西泮等）、H2受体拮抗剂（雷尼替丁、法莫替丁等）、抗胆碱能药物（颠茄片、东莨菪碱等）等。

这项检查不适用于下列几类患者：鼻咽部或食管梗阻者，对迷走神经刺激耐受差者，有严重器质性疾病，病情未得到控制者，有凝血功能障碍者。▲