秋冬交替的季节，身边咳嗽的人越来越多。中医认为，这些都是由于风寒燥邪所诱发的外感咳嗽。外感咳嗽主要分为风寒袭肺证、风热犯肺证及风燥伤肺证，根据中医养生理论，食疗、拔罐、刮痧等中医特色疗法对缓解不同的外感咳嗽效果很好。大家不妨“对号入座”，找出属于自己的治疗方法。

风寒袭肺证。这种证型表现为咳嗽声重、咳白稀痰、流清涕、头痛、恶寒发热等症状，初期症状不严重时，可按摩列缺、尺泽、肺俞等穴位。具体方法是：取列缺（左右两手虎口交叉，一手食指压在另一手的桡骨茎突上，食指尖到达之凹陷处即是）、尺泽（曲肘，肘横纹中桡侧凹陷处）、肺俞（位于人体背部第三胸椎棘突下，左右旁开二指宽处），用拇指指腹顺时针揉50次左右，再用拇指指腹按压20次左右，有酸胀感为宜。若咳嗽咳痰较重，可去医院请医生取以上三穴进行拔罐处理。拔罐后注意多喝热水，多休息。如果同时伴有肢体酸痛的症状，可在以上方法的基础上口服通宣理肺丸或三拗片。

风热犯肺证。表现为咳嗽频剧、咳痰不爽、痰黏稠或色黄，同时伴有鼻流黄涕、口渴、头痛身热等症状。初期咳嗽咳少量黄色黏痰时，可服用具有疏风清热、宣肺止咳的中药代茶饮。具体方子是：取桑叶10克、野菊花10克、枇杷叶6克、桔梗10克，将以上药物放入茶杯中用沸水，焖泡10~15分钟即可饮用。如果使用此法3~5天症状无法缓解，可加服感冒清热颗粒、桑菊饮颗粒、银翘散颗粒等中成药。也可辅助使用刮痧法治疗，具体方法是：用刮痧板 （质地为水牛角），以脊柱为中心，两侧旁开各1.5寸，从大椎刮至脾俞，重点刮大椎风门、肺俞及督脉。刮痧以皮肤红热为度，对不出痧或出痧较少的部位不强求出痧。

风燥伤肺证。风燥咳嗽多干咳无痰，或痰少而黏、不易咳出，或痰中带有血丝，同时伴有咽喉干痛、口鼻干燥。燥邪犯肺的咳嗽，食疗是比较好的选择，若咳嗽初期干咳无痰，伴咽干咽痛，可服用五汁饮（梨100克、荸荠20克、麦冬10克、龙眼肉10克、莲藕20克、蜂蜜少许，将以上药物放入锅中煎煮30~45分钟，取汤作代茶饮），也可食用川贝蒸梨（雪花梨400克、川贝母5克、百合10克、冰糖5克，雪花梨切去蒂部，挖出雪梨心，把川贝粉、百合、冰糖放入雪梨内部，盖回蒂部，放入碗中，隔水蒸30~45分钟即可）。▲