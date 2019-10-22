四种表扬，养出优秀孩子

美国哥伦比亚大学心理学博士海姆·G·吉诺特在著作《孩子，把你的手给我》中写道，“称赞，就像青霉素一样，不能随意用。”不少家长认为，及时表扬孩子的行为和成绩，有助于培养孩子的自信。但从长远看，赞赏的话语只有说得恰到好处，才能起到积极意义。通过表扬助力孩子成长，就一定要做明确、具体的描述，多用成长型思维。如何表扬孩子才科学，这个的学问体现在细微处，父母可以在以下情境下抓住机会。

当孩子表现出思考能力时。提出问题的过程就是思考的过程。小孩子有强烈的好奇心，脑子里每天都充满了问题。能提出问题说明孩子思考了，父母首先要对孩子的思考和提问表示欣喜，传达对孩子努力的尊重和理解，切忌取笑孩子的幼稚。

当孩子做出正确选择时。人的一生就是在不断抉择，选择的背后是价值观的体现。当爱喝饮料的孩子最终选择喝水时，家长应该给予表扬，可以说“你的选择是对自己的健康负责”。那么，孩子内心就会形成一种意识——“我有能力做出正确的选择”。这个过程其实是帮助孩子建立了“健康优先”的价值观，长此以往，孩子自主、自立的能力就会一步步培养起来。

当孩子积极参与时。孩子的协作能力是未来应对社会的重要能力，当孩子积极参与家庭劳动、学校比赛、社团活动时，父母应抓住机会大加赞赏。孩子正是在做事的过程中培养自信和社会能力，成长型思维的父母更赞赏孩子参与过程中的付出，而不计较最终结果。尤其在比赛中面对压力和竞争时，要着重表扬孩子的勇气和魄力。

当孩子面对挫折时。挫折是孩子成长中的必要经历，关键是学会如何看待失败。父母应该引导孩子把每一次失败当成难得的学习机会，表扬孩子“吃一堑，长一智”的积极心态。面对一个不尽如人意的成绩，孩子可能会觉得“努力也是无用功”，此时家长要告诉孩子，“考试成绩只告诉了你目前处在什么位置，而不会告诉你将来能达到什么高度。”▲