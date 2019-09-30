国家二级心理咨询师 麦舜翩

宿舍楼的后面停放着一部烂汽车，大院里的孩子们每到晚上7点，便攀上车厢蹦跳，嘭嘭之声震耳欲聋，大人们越管，众孩童蹦得越欢，见者无奈。一天，一个老人对孩子们说：“小朋友们，今天我们比赛，蹦得最响的奖玩具手枪一支。”众童呜呼雀跃，争相蹦跳，优者果然得奖。次日，这位老人又来到车前，说：“今天继续比赛，奖品为两粒奶糖。”众童见奖品直线下跌，纷纷不悦，无人卖力蹦跳，声音疏稀而弱小。第三天，老人又对孩子们说：“今日奖品为花生米二粒。”众童纷纷跳下汽车，皆说：“不蹦了，不蹦了，真没意思，回家看电视了。”这个故事中,老人的智慧其实反映了心理学上的“阿伦森效应”。

美国著名的社会心理学家艾略特·阿伦森曾经做过一个实验，让参试者接受四组人的“评价”，然后观察参试者对哪一组最具好感。第一组人始终对参试者褒扬有加，第二组始终贬损否定，第三组先褒后贬，第四组先贬后褒。实验发现，绝大部分人对第四组人最具好感，而对第三组最为反感。阿伦森认为，人们会更喜欢那些对自己的喜欢、奖励、赞扬不断增加的人或物，而最不喜欢那些对自己评价越来越差的人。

人们之所以会对奖励减少不满，是挫折感在起作用。追求发展是普遍的愿望，人们总是希望自己得到的越来越多。如果事与愿违，得到不增反减，就会引起挫折感。递增的挫折感很容易引起人的不悦及反感。就像故事中的小孩，得到的奖励越来越少，就越来越没动力和热情。

阿伦森效应对我们有两点启示。一是在人际关系中，我们需要始终保持发现他人优点的眼光，避免初相识时过多的赞美而熟悉后变成指责，要学会对他人保持更多积极的评价，促进关系良好发展；二是在自我形象管理中，要保持稳定向上的表现，避免由于自己的表现不当而造成他人对自己的印象减分。