热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

八个话题 拉近伴侣关系

2019年10月22日07:43 来源：人民网-生命时报

相比泛泛地聊天，好的话题可以拉近彼此距离，有实质内容和主题的谈话，更能让彼此加深了解，同时感觉更快乐。美国心理专栏作家丹尼斯·恩戈为人们总结了幸福伴侣常聊的八件事。

分享人生中的尴尬时刻。和伴侣说说过往的糗事，比如演讲忘词、骑车摔跤等，不仅能收获快乐，还能把彼此的心拉得更近。

探讨时事。讨论一些热门话题时，虽然观点一致会更好，但也不必刻意追求完全相同，要尊重彼此。一段良好的关系中，双方都不会强迫对方改变想法，探讨想法背后的哲学观点更重要。

聊聊你的忧虑。把你担心、焦虑的事情分享给对方，这种展现脆弱的方式，通常会得到对方的理解，还会让彼此更亲密。

回忆童年往事。问问对方的童年往事：喜欢玩什么，有哪些朋友，惹过麻烦吗……回忆童年是很有趣的话题，这会让你了解伴侣是如何成为今天的他/她的。

智慧谈及过去恋情。这是个很敏感的问题，因为没人愿意听爱人喋喋不休地讨论前任。聪明的伴侣聊起这个话题时，只会简单地陈述为什么过去的关系结束了，而不会把现在的伴侣和前任做比较，也不会表现出对过去恋情的留恋。

了解家庭关系。了解一个人的成长过程，以及他和父母、兄弟姐妹的关系，能帮助你理解他对家庭的态度。当你知道他从小是如何长大的，你就能更好地理解他与你相处时的一些行为，并更好地经营二人的婚姻。

聊电视节目和电影。相比严肃话题，讨论娱乐可能看起来简单，但实际很有意义。探讨影视节目，关注其中的情节和角色，犹如共同进入一种情景，一样是思想的探讨和深层次的沟通。

谈谈未来。聊未来不代表一定要强迫对方说出“生孩子”及未来生活等事情的计划表，而是在了解彼此梦想、抱负的时候，达成理解，互相支持，携手进步。（杨 帆 编译）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺   醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】

肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位   人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn