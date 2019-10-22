八个话题 拉近伴侣关系

相比泛泛地聊天，好的话题可以拉近彼此距离，有实质内容和主题的谈话，更能让彼此加深了解，同时感觉更快乐。美国心理专栏作家丹尼斯·恩戈为人们总结了幸福伴侣常聊的八件事。

分享人生中的尴尬时刻。和伴侣说说过往的糗事，比如演讲忘词、骑车摔跤等，不仅能收获快乐，还能把彼此的心拉得更近。

探讨时事。讨论一些热门话题时，虽然观点一致会更好，但也不必刻意追求完全相同，要尊重彼此。一段良好的关系中，双方都不会强迫对方改变想法，探讨想法背后的哲学观点更重要。

聊聊你的忧虑。把你担心、焦虑的事情分享给对方，这种展现脆弱的方式，通常会得到对方的理解，还会让彼此更亲密。

回忆童年往事。问问对方的童年往事：喜欢玩什么，有哪些朋友，惹过麻烦吗……回忆童年是很有趣的话题，这会让你了解伴侣是如何成为今天的他/她的。

智慧谈及过去恋情。这是个很敏感的问题，因为没人愿意听爱人喋喋不休地讨论前任。聪明的伴侣聊起这个话题时，只会简单地陈述为什么过去的关系结束了，而不会把现在的伴侣和前任做比较，也不会表现出对过去恋情的留恋。

了解家庭关系。了解一个人的成长过程，以及他和父母、兄弟姐妹的关系，能帮助你理解他对家庭的态度。当你知道他从小是如何长大的，你就能更好地理解他与你相处时的一些行为，并更好地经营二人的婚姻。

聊电视节目和电影。相比严肃话题，讨论娱乐可能看起来简单，但实际很有意义。探讨影视节目，关注其中的情节和角色，犹如共同进入一种情景，一样是思想的探讨和深层次的沟通。

谈谈未来。聊未来不代表一定要强迫对方说出“生孩子”及未来生活等事情的计划表，而是在了解彼此梦想、抱负的时候，达成理解，互相支持，携手进步。（杨 帆 编译）