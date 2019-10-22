一分钟自测 你离“骨质疏松”有多远

年龄超过60岁、体重过轻、40岁后的身高是否减少超过3厘米以上、经常过量饮酒、父母中一人有驼背状况……根据国际骨质疏松基金会提出的19道骨质疏松症1分钟自测题，只要有一项你点头确认，说明你已属于骨质疏松症的高危人群。专家推荐您进行专业骨密度检测。

10月20日是世界骨质疏松日。日前，中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会、中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心等七家学术机构联合发布了《“关爱骨骼，终生无骨折”联合提示》（以下简称“联合提示”），以提醒公众关注骨质疏松症防治，远离骨折危害。

晒太阳的最佳时间你知道吗

人的全生命周期都应关注骨骼健康。在年轻时获得最佳骨量，有利于预防骨质疏松症的发生。

这其中就包括，每天保持充足光照。上午11点到下午3点间，尽可能多地暴露皮肤于阳光下晒15-30分钟，每周两次，以促进体内维生素D的合成；尽量不涂抹防晒霜，以免影响日照效果，但要注意避免灼伤。

摄入足量钙。食物是人体摄入钙的重要来源，平衡膳食以及选择富含钙的食物对预防骨质疏松症至关重要。推荐18-49岁成年人每天摄入800mg钙，50岁以上的人每天摄入1000mg钙。

坚持适量室外活动和体育锻炼。推荐健康成人每周应至少进行150分钟（2小时30分钟）至300分钟（5小时）的中等强度身体活动，或75分钟（1小时15分钟）至150分钟（2小时30分钟）高强度的身体活动，或中等强度身体活动和高强度身体活动的等效组合，有氧运动最好均匀分配在一周内里；每周至少有2天或以上的抗阻练习，锻炼包括腿、臀、背、胸、腹、肩和胳膊等部位的全身主要肌肉群。

高危人群 最好做骨密度检测

2018年国家卫健委首次发布的中国居民骨质疏松症流行病学调查显示：我国骨质疏松症患者中超九成不知道自己患病。 “联合提示”中提出，骨质疏松症是慢性疾病，虽多在老年人群发病，但其发生、发展通常经历了漫长的过程。专家建议公众积极进行骨质疏松症1分钟自测（见文末）。若判断为高危人群，推荐去医院进行骨密度检测。

据介绍，定期检查骨密度是早发现和早诊断骨质疏松症的有效方法。骨质疏松症高危人群更应保持良好的生活方式，做到均衡饮食，适量运动，增加日光照射，必要时应遵医嘱进行药物干预。

骨头已变“脆” 排除骨折危险“点”

对于已经确诊的骨质疏松症患者来说，“联合提示”提出，应在医生指导下进行规范化治疗，并进行必要的药物干预，同时保持良好的生活方式。

比如，运动有利于骨质疏松症的控制，但应视个人情况适当锻炼，避免运动损伤。同时，运动锻炼能降低因年老引起的肌肉僵硬，增强身体的柔韧性和平衡能力,从而防止跌倒等。

此外，骨质疏松患者还应该养成良好行为习惯，预防跌倒，如：放慢转身、转头、起身、下床速度，避免登高取物，不走过陡的楼梯、台阶和坡道，避免去人多及地面湿滑的场所等。

穿合身的衣服，穿合脚、防滑的鞋对于预防摔倒也很重要；还应注意根据身体条件适时选用拐杖、助行器、髋关节保护器等辅助工具；改善居家环境，如安置必要的扶手，去除门槛，地面防滑，改善室内光照，选择高度合适的家具等，以防止滑倒、绊倒或高处跌落导致的伤害。

专家提醒，一旦发生骨折，应开展骨健康状况评估，并根据情况进行抗骨质疏松症治疗，同时调整生活方式和减少骨折危险因素，重视防范二次骨折的发生。文/本报记者 李洁

骨质疏松症1分钟自测

小测试由国际骨质疏松基金会提出。回答以下问题可以帮助进行骨质疏松症高危人群的自我检测。若以下问题中任何一项回答为“是”,则表示您为高危人群。

1.父母曾被诊断有骨松或曾在轻微跌倒后骨折？

2.父母中一人有驼背状况？

3.年龄超过60岁？

4.成年后是否曾经因为摔倒而造成骨折？

5.是否经常摔倒(去年超过一次),或者因为身体较虚弱而担心摔倒？

6.您40岁后的身高是否减少超过3厘米以上？

7.是否体重过轻？ (体重指数值低于18.5kg/m2)

8.是否曾服用类固醇药片(例如可的松,强的松)连续超过3个月？ (类固醇通常为治疗气喘、类风湿性关节炎以及某些发炎的疾病)

9.是否被诊断类风湿性关节炎？

10.您是否被诊断患有过度活跃的甲状腺，过度活化的甲状旁腺，1型糖尿病或营养/胃肠道疾病如克罗恩病或乳糜泻？

11.您是否经常饮用超过安全分量的酒精饮品(每天超过约啤酒500毫升/葡萄酒160毫升/烈酒50毫升的量)？

12.您现在，或曾经吸过香烟？

13.每天运动量少于30分钟？ (包含做家事、走路、跑步等)

14.您是否避免乳制品或者对乳制品过敏，而不服用任何钙补剂？

15.您每天从事户外活动时间是否少于10分钟, (将部分身体暴露在阳光中),又没有服用维生素D补充剂？

女性朋友请继续回答以下问题:

16.您是否在45岁或以前便已停经？

17.除了怀孕、更年期或切除子宫后,您是否曾停经超过12个月？

18.您是否在50岁前切除过卵巢又没有接受荷尔蒙替代疗法？

男性朋友请继续回答以下问题:

19.是否曾经因睾丸酮过低而出现阳痿,失去性欲和其他一些症状？