10月14日，有着“口袋妹妹”、“人间水蜜桃”之称的韩国女艺人崔雪莉在京畿道城南市的家里被发现身亡，年仅25岁。崔雪莉的自杀，把抑郁症这个“黑狗”再一次推向了风口浪尖。

据世界卫生组织的最新数据统计，全球有超过3亿名和崔雪莉处于相同状况的抑郁症患者，到2030年，抑郁症将在全球疾病总负担中排名首位。抑郁症如此常见，但我们对它的接纳和认可程度却超乎寻常的低，甚至用各种偏见去“谋杀”自己和那些想活下去的人。所以，目前我国抑郁症的识别率仅有30%，就医率不到10%。

我们很多人有一种根深蒂固的价值观，认为人必须要承受痛苦，吃得住苦。认为有心理问题就等于脆弱，就等于人生的失败，是社会不允许、也是他们所不能承受的，所以，人们更倾向于把自己的困难或情绪留在心里。人们都希望留给别人美好光鲜的一面，“把悲伤留给自己”。崔雪莉的经纪人向警察陈述，就在自杀前，她依旧拍广告、上节目，仿佛一切如常。你永远想不到，那个在人前笑得最开心的人，人后经常以泪洗面和满脑子都是怎么去死。

正如一篇文章中所述：和大多数人的想象不同，抑郁症患者并非整日凄凄惨惨戚戚，相反，他们隐身于人群中，甚至比普通人表现得更积极、更开朗、更善解人意，常常是人前洒脱，而人后流泪。

作为一名心理医生，此时此刻，我很想跟大家说：有时候我们真的不需要“强颜欢笑”。

“你我皆凡人，生在人世间，终日奔波苦，一刻不得闲”。所以我们有时候心情不好，甚至颓废无力，其实很正常。真诚地面对自己的心理问题，并不会使我们变得脆弱或者失去理智。撑不下去的时候，寻求帮助，真的没什么大不了，相反，这会使我们成为一个完整的人。

我们往往不习惯尊重负性情绪，觉得表达脆弱是一件很没面子，没有担当的事情。更多的时候我们会尽力嘲笑那些不够坚强的人，要求每个人都抹掉情绪，做个面目模糊，永远微笑的人。可是，脆弱本来就是人身上的一部分，更需要我们识别并接纳它。我们经常会说一个人应该走进自己的内心，可是又有几个人敢于直面自己的内心？三毛说：“快乐的源泉来自每个人的内心，如果你心中不快乐，他人是无法使你摆脱困境的。”

曾经饱受心理疾病和病耻感困扰的桑谷·德尔说，我们必须意识到：心理上的挣扎，并不会减损我们的力量；心理创伤，也不会腐蚀我们的人生。

“万物皆有裂痕，那是光照进来的地方”。在裂痕上追逐光芒的人，不应该被嘲笑。

文/崔永华 (国家儿童医学中心 北京儿童医院)