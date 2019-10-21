好医保长期医疗险升级 为癌症等重疾“护航”

近期，人保健康联合支付宝升级好医保长期医疗险（2020版），新增抗癌特药服务、重疾津贴1万元保障，将质子重离子医疗报销比例由原60%提高至100%，使客户的重疾医疗权益“保得更好”；同时优化了智能核保、健康告知等投保流程，让购买全流程“保得满意”，通过不断提升医疗服务体验，持续守护客户健康。

据悉，好医保长期医疗险已服务超过2000万客户，到期续保时，客户可以自主选择是否升级，而维持原有版本也能领取抗癌特药服务包，方便客户根据个人情况配置足额保障。

锁定需求：抗癌特药+重疾津贴，拓展大病保障内涵

“我妈开始吃多吉美，这款靶向药2017年才纳入医保，目前一个月的药量在国内买是1万块左右”。客户陆先生说到，他母亲被医院确诊为“肝癌晚期”后，由于家在安徽省一个小县城，陆先生常常辗转在县城和合肥市来回开药、取药，有时省会大医院供药紧张，不得不到上海市的医院重新排队挂号、申请购药。

像陆先生这样的情况并不鲜见，许多抗癌药品因前期研发投入巨大，价格居高不下；并且各地区药品资源分配不均、各地医院采购审批存在差异，造成这类特效药经常供不应求，面临着“缺药”窘境。

针对这一痛点，好医保长期医疗险（2020版）升级新增了“抗癌特药服务”，解决用户在就医过程中癌症用药贵且难买等问题，提供DTP（Direct to Patient）药房直付、送药到家等服务，有效增加药品可选性与可及性，让更多癌症等重病患者的“救命药”买得起、买得到。

具体而言，在医院缺药的情况下，客户凭借医生开具抗癌特药处方联系人保健康，由公司方面审核处方确认无误后，将第一时间通知客户到指定药房取药，或将药品寄送至指定地址，特殊药品采用全程冷链保存、运输，保证客户能够及时放心用药。另外，若客户在社保定点药房取药，还能够享受药品直付服务，客户不需要付药费，最终可直接通过好医保长期医疗险进行报销结算，缓解了因昂贵特药带来的经济压力。

此外，本次升级另一亮点聚焦重疾保障，新增了“重大疾病津贴责任”，即给初次罹患100种重大疾病的患者提供10000元的重疾营养津贴保障，能有效降低患者医疗费用负担。所提供的1万元额外保障，则可用于家属照护费用支出，或者为家属照顾导致的工作收入减少提供补偿等。

挖掘场景：细化产品条款，打造下单零感体验

由于保险、医疗等相关术语专业复杂，部分用户购买过程中对条款理解困难，阅读内容过多而忽略“健康告知”等提示，理赔时较容易产生纠纷。据介绍，为了解决这一问题，人保健康与支付宝借助人工智能、大数据等硬核科技，以场景化服务切入消费者深层需求，从产品条款、健康告知、购买页面等3个关键触点入手，优化保险购买流程，节约投保人下单时间。

例如，好医保长期医疗险（2020版）针对用户最关心的等待期、既往症等问题均有明显调整，进行详细释义，更利于用户清晰了解产品责任。同时，升级后的健康告知细化了部分疾病的定义，降低了用户理解难度。如针对最高发的肿瘤释义调整为包括恶性肿瘤（含原位癌）、良性肿瘤以及宫颈上皮瘤变；心脏疾病分类描述更为详尽；取消了甲乙类法定传染病限制等。

目前登陆支付宝“好医保长期医疗险”购买页面，可看到投保信息、健康信息等重要内容做了显著标识，从购买流程上帮助用户快速理解并确认信息。据了解，好医保还将根据被保险人信息，提供精准对应各年龄段的健康告知内容；陆续上线“人工智能”版核保系统等服务，致力于创造零障碍的投保体验。

伴随着大众健康需求的井喷式爆发，未来，人保健康与支付宝还将持续开发药品服务、就医服务、慢病管理等保障产品，加快迭代推出境外高端医疗、家庭护理等高品质增值服务，帮助用户提供更精细化、持久的健康保障。?

相关延伸：六年保证续保，性价比高

2018年5月，人保健康联合支付宝推出国内首款6年保证续保的“好医保长期医疗险”，是目前保证续保期限最长的互联网百万医疗产品，即自合同生效日起每6年为一个保证续保期间，保证续保期间内，不调整初始投保时的费率表、不因健康状况或理赔状况拒绝续保，从根本上保障被保险人的长期利益。

同年11月，好医保长期医疗险服务全面再升级，发布“两快一全”服务标准，为用户提供快速响应、快速理赔垫付和全面的健康管理、诊疗协助服务，以保险科技为驱动力，升级“秒回”“秒赔”等服务机制，探索客户极致体验。

2019年6月，人保健康联合支付宝共同发起“好医保国民健康行动”倡议，公布上线一年的好医保相关数据，显示用户已累计为超过2000万，成为保险市场上保障时间最长、覆盖新生代客户最广的互联网中端医疗险。

此次迭代升级2020版，旨在提高消费者抵抗重大疾病风险能力，增加肿瘤特药、重疾津贴、质子重离子医疗报销全覆盖等责任，提升用户投保流程体验。