妙健康副总裁林俊峰出席2019中国健康管理与健康保障高峰论坛

10月16日，由人民网·人民健康、中国健康管理协会主办的2019中国健康管理与健康保障高峰论坛在京召开。论坛以“实施全面健康管理，构建全民健康保障”为主题，旨在通过专家及行业资深人士群策群力，探索新时期健康管理服务模式，解决国民对于慢病管理和保障的需求，加快推进健康中国战略实施。北京妙医佳健康科技集团有限公司（简称“妙健康”）副总裁林俊峰出席本次论坛活动并发表“慢病保险的创新与风控”主题演讲。

妙健康副总裁林俊峰

“当下我国慢性病人口基数庞大，对健康管理服务和慢病健康保障有极大需求，如何通过大数据促进慢病保险形成规模化、专业化体系，基于人工智能AI技术及健康管理平台为客户定制保险方案，在帮助用户改善健康的同时助力险企实现医疗控费，是当下妙健康的重要攻坚方向。”林俊峰说。

同时，林俊峰强调：“在慢病防治方面，公司作为国内知名的健康管理品牌，以大数据为切入点，将用户数据通过智能可穿戴设备接入平台，建立庞大的健康数据库。再整合用户的体检数据、日常行为数据等构建起一个庞大的健康数据库，并对这些数据进行全天24小时的采集与监控追踪。数据库会根据每个用户的身体体征、行为数据和健康需求绘制用户画像并打上标签，然后推送个性化的健康管理方案。一旦用户画像上的标签发生变化，AI 系统就会快速反馈，为用户做出提醒，更改推送的干预方案。用户可以通过“健康行为”来了解自己的行为是否健康，达到慢病防治的效果。”

林俊峰介绍，目前面临的最大问题是线上干预主要靠自觉，如果用户不愿主动改善病情或产生“惰性”，就无法打通全服务链条。对此，他表示：“为让用户能够更主动参与健康管理，公司将AI大数据、医学和现有健康管理服务进行技术整合，研发出了‘AI健康管理师’，让健康管理更为专业和人性化。AI健康管理师帮助医生为用户定制健康方案，提升健康管理的能力，将人们的健康管理从被动变成主动；并且通过科学评估、持续监测、跟踪反馈和推送干预方案，来降低用户的患病概率，减少医疗负担。”

在业内人士眼中，健康管理服务可起到改善生活习惯、防治慢性病的作用，但对于慢性病人群，健康管理服务只是主动管理身体、减少病情复发的一种生活方式医学，要实现严格的病情控制，更多还是需依靠健康管理+慢病保障“双管齐下”。

林俊峰表示：“为解决传统慢病保险面临的技术问题，让慢病患者有保可依，公司推出“保险用户健康管理平台和智能核保平台MUS1.0”，提供针对于慢性病的各类慢病险产品风控方案，并借助AI智能推荐健康计划和健康任务。保险用户健康管理平台为用户提供慢病管理、风险保障、就医服务等一站式健康风险解决方案，实现“健康促进、就医服务、保险保障”，回归“保险保健康”的本质；智能核保平台MUS1.0旨在基于专业医学模型为用户分析风险，通过疾病风险评估与入保规则进行匹配，获得核保结果，输入体检报告数据和生活方式数据，输出核保结论和未来风险分析。同时，以用户画像系统为切入点，将健康档案信息数据指标化，提供多维度、多指标的交叉分析能力，可通过用户分群、标签进行查询，为保险公司打造属于自己需求的多维自助分析BI可视化。”