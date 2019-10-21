关注妇婴健康 专家开出产康业高效发展处方

10月18日至20日，2019中国产后康复（中原）论坛暨产后康复与生殖健康产品及技术博览会在河南郑州召开。中国康复医学会党委书记兼常务副会长牛恩喜、中国保健协会副理事长李萍、国家卫生健康委能力建设和继续教育中心副主任宋冰、北京中医药大学原校长郑守曾、河南省卫生健康委妇幼保健处副处长李华伟、河南省妇幼保健院副院长郭晓丽出席会议并致辞。中国工程院院士郭应禄、中国康复医学会产后康复专委会主任委员邹燕、中国台湾高雄市政府卫生局保健科专案营养师张镫匀做主旨演讲。大会由产康专委会党支部书记王永进主持。

关注妇幼事业 促进实现健康中国

中国康复医学会党委书记兼常务副会长牛恩喜在大会上表示，妇女卫生健康事业是国家社会经济发展与文明进步的重要组成部分，对于促进妇女全面发展、实现男女平等以及建设人力资源强国具有重要战略意义。他指出，该论坛的举办将为推动我国产后康复事业乃至我国康复医学事业的发展，为维护和促进人民健康做出更大的贡献。

中国保健协会副理事长李萍指出，2019-2030健康中国行动中的第七项便是妇幼健康促进行动。妇幼健康是全民健康的基础，实施妇幼健康促进行动，是保护妇女儿童健康权益，促进妇女儿童全面发展、维护生殖健康的重要举措。她呼吁在场人员要将自身定位为推动健康妇幼行动进步的执行者与推动者，以提高妇幼健康为己任。

整合中西医资源 成就效果“1+1>2”

北京中医药大学原校长郑守曾表示，此次中国产后康复论坛发挥着引领产后康复事业未来发展走向的作用。他认为，中医药在产康事业上的优势是1+1大于2的，产后康复是健康服务领域很重要的项目之一，要整合中西医资源共同推进产康事业的发展。

而在国家卫生健康委能力建设和继续教育中心副主任宋冰看来，今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会的关键之年，妇幼健康关系着人民生活是否小康。希望通过本次论坛的举办，可以帮助更多需要帮助的人，为健康中国建设和中国产后康复事业的发展添砖加瓦。

“90岁的我拿不动手术刀了，但还可以分享些经验”

会上，90岁高龄的中国工程院院士郭应禄围绕泌尿系统相关知识，针对当前产后领域遇到的疑难问题进行剖析，并鞭辟入里的分享了自己在新治疗技术方面的经验和建议，引发了在座产后领域专家的强烈共鸣及阵阵掌声。他呼吁在场人员要敢于创新，在国际医学上做领跑者，为14亿中国人民的健康而努力奋斗。

此外，中国康复医学会产后康复专委会主任委员邹燕就产康专委会当前主要工作和未来发展方向做了详细阐述；中国台湾高雄市政府卫生局保健科专案营养师张镫匀介绍了产后营养康复的相关知识。

分论坛覆盖全科 形成产学研阵地

据了解，本届论坛还同时开设了盆底、生殖、泌尿系统、功能运动与美态、合理用药、产后营养6个分论坛，邀请多位专家和知名教授展开广泛的研讨。其中，中国康复医学会产康专委会泌尿学组主任委员曾晓勇在泌尿分论坛上表示，“泌尿学组今年刚出生，还很年轻，但会秉承中国康复学会‘现身、创新、求实、协作’的科学精神，凝聚共识，为中国广大妇女产后泌尿系统相关疾病的预防、保健、康复水平的提高发挥巨大的推动作用。”

论坛邀请了部分国内产后康复领域知名企业，展示了产后康复领域的新产品、新技术、新模式，为搭建产学研合作桥梁，促进产后康复事业的推广发挥了重要作用。

伴随着新中国70年来的高速发展，我国的产后康复行业也蒸蒸日上。妇幼健康关系民族未来、国家兴旺，是健康中国建设的奠基石。此次中国康复医学会产后康复专委会论坛的顺利召开，对全面促进我国产后康复事业发展具有里程碑意义。