前几天几位同事讨论婚姻的本质，发现大多数人都会说后悔跟现在的伴侣结婚。也就是在大多数人看来自己的伴侣是不够好的。可如果真的如此，那足够好的人在哪儿呢？很遗憾，基本不存在。

人心总是不知足，有了一就要二，尤其是在对待感情上。妻子性格直爽，一开始你觉得她这样什么都表现出来很真，但时间久了你会想她能不能学会看脸色，能不能不要这么直爽。丈夫忠厚顾家，一开始你觉得很温暖很有安全感，但看着他打游戏玩手机的样子又想他怎么不能更上进一点，出去兼职或者花点时间学习不行吗……

为什么会有诸多不满？为什么当初吸引你的优点如今却看不到了？很简单，答案就两个字——比较。

我们很喜欢跟别人比较，不光是把自己跟别人比，还会把伴侣跟别人的伴侣比。然后问题就出现了，我们比较的时候容易出现“远香近臭”的倾向。我们老觉得远处的东西总是更好，身边的似乎总是要差一些。

所以你慢慢把自己伴侣的优点视作理所当然，他的缺点反而特别扎眼。而每天面对那些扎眼的缺点，你会越来越不满，看他做什么都不对，接下来可能就是讽刺、打压、控制和负能量的倾泻，每天折腾着伴侣，也折腾着自己。

我很不认同这种做法，尤其是当着别人的面。

我的一个亲戚却很习惯于此。每年聚餐，她都要当着所有亲戚面前说自己老公没本事，而他老公前几年还会跟她吵几句，现在遇到这个情况会直接出门抽烟。我私下跟她聊过，问她为什么这样做？她说她就是看不惯他这个样子，他若有本事就做给她看，让她心服口服。

从这句话，我们可以看出她的动机：一是发泄自己的情绪；二是想用这种方式激将老公，让老公能够改变。我想这也是很多人说自己伴侣不好的两点原因。但是这个行为会造成什么后果呢？

你是发泄自己的不满和委屈了，但是发泄完了，你不开心，对方也不开心。两个人会争吵冷战，甚至大打出手，负能量就会在你们家来回震荡，每个人的情绪都会被影响，而你想要他改变的目的当然也不会实现。你这样的讽刺、否定不仅不会激励对方朝你期待的方向努力，还会让对方对你产生不满甚至怨愤的心理。换位思考一下，如果有人对你这样说，你是什么心情？

当初既然你会选择跟他结婚，那肯定有他的优点，那才是维系你们关系最核心的因素。

如果说婚前你喜欢他忠诚，婚后他变了，那这势必要谈一谈，但如果他一如既往地只把你放在心上，那其他非关键因素是可以放一放的。

世界上没有完美的婚姻，也没有完美的人，想要婚姻安稳长久的秘诀就是不折腾。别给自己找事，也别给对方找事，这样双方都不累，才会有更多的动力去做自己，去维系这段感情。