孕期压力会影响男婴出生率
孕妇承受压力会影响胎儿发育，这已是公认事实。但孕期压力的影响并不只有这些。《美国国家科学院院刊》线上版近日刊发的一篇研究报告称，母亲孕期压力可能还会降低男婴出生率，并易导致早产、胎儿神经发育缓慢等风险增加。
在该项研究中，美国哥伦比亚大学瓦格洛斯内科与外科医学院和纽约长老会医院研究人员合作，对187名年龄介于18岁至45岁的孕妇的27项心理、生理压力指标进行了检测。他们发现，怀孕期间承受较大生理和心理压力的怀孕女性生男孩的可能性相对较小。一般来说，人类新生儿性别比例总体上是持平的，男女性别比例大约是105∶100。但是在该项研究中，在生理和心理上处于压力状态下的孕妇似乎更“偏爱”女孩，她们所生孩子的男女性别比例分别为4∶9和2∶3。
领导该项研究的凯瑟琳·蒙克表示，有其他研究人员也在社会剧变后发现了这种新生儿性别比例失调的现象，例如在纽约发生“911”恐怖袭击事件之后，当地男性新生儿的相对数量就减少了。蒙克指出，有研究表明，男胎更容易受到不利的产前环境的影响，压力大的女性甚至会在不知道自己怀孕的情况下就失去了孕育的男胎，因而男孩的出生率可能会大幅降低。
除影响男婴出生率外，研究人员还发现了孕期压力的其他负作用。如与无压力孕妇相比，有生理压力的孕妇早产的可能性更高，胎儿的中枢神经系统发育较慢。此外，有心理压力的孕妇会比有生理压力的孕妇患上更多的分娩并发症。
此外，该研究还表明，家人和朋友的关爱对与孕妇来说十分重要，有助于降低孕妇所受压力，减轻其不利影响。（记者刘海英）
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