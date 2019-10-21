脸色差，炖花胶当归杏仁
广东省名中医、广东省中医院副院长 杨志敏
花胶素有“海洋人参”的美誉，能补肾益精、滋养筋脉，具有补血美容等作用。在此，推荐一款花胶当归杏仁羹，最适合秋季精神不振、脸色差者服用。
取花胶2头、当归10克、南北杏各15克、红枣6颗、枸杞15克、生姜3片、葱1根、冰糖适量。把清水倒入锅中煮开，放入洗净的花胶和切好的葱、生姜，煮3~5分钟后关火，浸泡4小时。红枣去核切丝；当归和南北杏洗净。花胶浸泡后捞起，连同红枣、当归、南北杏放入炖盅，加适量清水，隔水炖4小时，再加入冰糖炖10分钟即可食用。本方巧妙地把花胶的药用价值凸显于食材中，搭配养血的当归、润肺的南北杏后，更突出了花胶滋阴养血、补肾填精、美容养颜的功效。花胶焯过之后去掉腥味，温润的当归也可以把腥味掩盖，适合人群广泛，尤其是肝肾亏虚、阴血不足而导致面色萎黄无华、肤质干燥、五官干涩、失眠头晕、月经不调等人群。▲
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