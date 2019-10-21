主讲人：首都医科大学附属北京朝阳医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师 王春燕

“我的耳朵痒死了！整晚都没睡好，快帮我治治吧！” 通过鼻内镜检查，发现患者外耳道内都是霉菌样物，被诊断为外耳道真菌病。

外耳道真菌病是外耳道皮肤的亚急性或慢性炎性疾病，多数认为是由真菌感染所致，常合并细菌感染。此病好发于高温、潮湿的季节，且常见于热带或亚热带地区，如我国长江及珠江流域。

引发外耳道真菌病的病菌种类繁多，主要有曲菌（黑曲菌、黄曲霉菌、熏烟色曲菌、土曲菌等），占80％~90％；其他较多的为青霉菌、帚霉菌、毛霉菌、根霉菌及念珠菌等致病性皮肤癣菌（如紫色毛霉菌等）。合并感染的细菌中，最常见的为金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、绿脓杆菌、变形杆菌、大肠杆菌等。

诱发因素有：1.环境温度和湿度的增加；2.耵聍缺乏，所以不要乱掏耳朵；3.慢性化脓性中耳炎易合并真菌感染，其中部分可能与耳内长期滴用广谱抗生素溶液有关；4.挖耳造成的耳外伤以及外面采耳的交叉感染。

患病早期，许多人无不适感，通常在真菌进了外耳道皮肤后，才觉得耳内痒、耳闷、有东西堵在耳朵里。但大多数人都不会引起重视，直到出现奇痒、疼痛时才到医院看病。这时检查通常会发现：外耳道深部皮肤上有密集的粉末状或颗粒状物堆积，或绒毛状物附着，呈白色、淡黄、黄褐或绿色；外耳道内有脓痂或痂皮，痂上亦可见菌丝体；有的患者病情严重，外耳道内可见少量分泌物，深部有黄褐色、黑色的筒状或膜片状的坏死状物，或有灰白色、灰黑色糊状物堆积。清除后可见皮肤充血、肿胀、糜烂；患病时间较长者，耳道内则表现为湿疹样变和苔藓化，甚至出现外耳道狭窄；有时病变尚可侵及耳廓和颈部。

治疗方面，可用3%双氧水彻底清理外耳道分泌物，然后用吹风机（调成温风）吹干外耳道；慢性或较重的患者可选择红光照射，减轻不适，促进痊愈。无论采用哪种治疗，都要坚持一段时间。疗程因人而异，4~8周不等。

真菌性外耳道炎难以彻底治愈，容易复发，所以我们从刚开始就要进行有效预防：1.起居规律，均衡饮食，适当锻炼，增强抵抗力；2.注意耳朵卫生，不要经常挖耳破坏耵聍的保护功能；3.不可随意用氧氟沙星滴耳液滴耳。如有外耳道或鼓膜炎症，其应用一般不能超过2周，以防继发外耳道真菌感染。▲