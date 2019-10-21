主讲人：复旦大学附属中山医院皮肤科副主任医师 吴 杰

灰指甲学名“甲癣”，属于皮肤癣菌侵犯甲板或甲下所致，表现为甲板增厚、光泽消失、变色变形或甲板破坏。

灰指甲主要“偏爱”以下人群：1.“足癣”（脚气）者，使足癣与甲癣互相支援，导致真菌感染更难根治；2.一些特殊人群，比如糖尿病患者，其皮肤含糖量高，服用激素或其他免疫抑制药物者抵抗力较弱，以及存在先天性甲病的患者也容易被真菌感染而继发甲癣；3.继发于甲外伤者，例如打篮球、踢足球、乘公交时被踩，不仅短期内局部抵抗力降低，而且组织充血可为真菌提供更多营养，此时容易继发甲癣；4.喜欢美甲者，打磨指甲时会破坏甲板表层结构，指甲油又会进一步损伤甲板的防御能力；5.老年人，因其抵抗力低、合并糖尿病等疾病的概率比较高，也十分容易生甲癣，而且年龄越大患病率越高。再加上老年人思想比较保守，不愿意花力气治疗这种“小毛病”，就使患病率更高了。

生活中如何预防甲癣？除了注意上述诱发因素，还应该注意：及时治愈足癣；足部生活用品单独使用，避免交叉感染；修剪病甲和健康甲的剪刀要分开，并定期消毒；鞋子大小合适，少穿尖头鞋或高跟鞋，防止甲部被过度挤压。

甲癣十分顽固，能治好吗？当然可以彻底治愈，只是周期比较长，要有足够耐心坚持用药，千万不要因为觉得麻烦而放弃治疗，或者寻求所谓“速效”方法，到头来延误病情。治疗周期取决于个人的甲生长速度，通常年龄越大生长越慢。健康成年人长一个完整手指甲大约需要3~4个月；脚趾甲长得慢，大约需要4~6个月，个别人甚至需要1~2年时间。如果坏到根的脚趾甲，通常需要治疗5~6个月，大约第4个月就可以看到健康甲长出来了。

这里提醒大家，千万不要轻信街边小店声称“一个月就能包治”！这些宣传都属于忽悠，如果一个月后还没好，他们会找出各种理由，让您相信是自身原因所致。此外，见效特别快的药物还会对指（趾）甲和周围皮肤造成伤害。

目前治疗方法主要有外用、口服、外用+口服，此外还有激光等非药物措施。这需要根据病甲受累及程度、患者年龄、肝功能、是否处于怀孕哺乳期等情况而灵活应用。

如果被感染部分较少，而且甲根部正常，可以选择冰醋酸、水杨酸、复方苯甲酸、阿莫罗芬搽剂、环吡酮胺涂剂等外用抗真菌药，但要注意保护甲周皮肤免受刺激。用药前最好先用锉刀将病甲表面锉平修薄，有利于药液吸收。如果买不到这些外用药，也可以买“2%碘酊”。碘能够杀灭真菌，每天一次外涂于甲癣部位，同样可以达到治疗效果。

若坏甲面积较大、数量较多，尤其是甲根部已感染，外用药物无法渗入甲根部；或者连续外用药半年仍无效时，就要在医生指导下口服盐酸特比萘芬、伊曲康唑、氟康唑等抗真菌药物了。真菌吃含药的甲屑会被毒死，就达到根治目的了。

治疗甲癣时，最推荐的方法是外用＋口服。因为外用药物很难渗透到比较深的位置，口服药物也很难到达病甲的浅层部位，若将两者结合起来可以取长补短，显著提高治愈率，属于较理想的联合用药方案。

有些人可能觉得口服药物会伤肝，不敢吃。其实，现在的口服药物临床上使用数十年，不仅疗效高，而且毒副作用小。所以，只要没有肝脏基础疾病，口服抗真菌药物对肝功能的影响很小；即使偶尔有肝功能异常，也比较轻，停药后很快就恢复了。如果您还是不放心，可以先检查肝功能，若无问题后再服药，治疗期间每1~3个月监测一次。

另外，有些人是甲癣合并足癣，一定要同时治疗才能够彻底除根。如果采用口服药物治疗甲癣，对于足癣也有疗效；如果仅采用外用药物治疗甲癣，就需要像治疗足癣那样认真用药了。

治疗甲癣时是否需要拔甲？现在的治疗方案比较成熟，外用＋口服可以根治多数甲癣。除非并发甲沟炎、甲下脓肿，需要敞开处理时才需要拔甲，否则没有必要采用这种比较痛苦的损伤性操作。此外，拔甲后最好配合口服一段时间药物，否则长出来的新甲可能依然带菌。

对于哺乳期女性等特殊人群，可以用半导体激光等治疗甲癣，通过光热效应抑制真菌生长和导致其裂解死亡，不会损伤甲下与甲周的正常皮肤组织。每周治疗1~2次，安全有效。▲