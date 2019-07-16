孩子指甲凹凸不平？ 这些原因或是祸首

小孩指甲出现凹凸不平的原因有哪些？父母们应该怎么帮助孩子防治呢？广州医科大学附属第三医院儿科副主任医师谭小华指出，宝宝的指甲出现凹凸不平的现象，多见于以下五种情况。

【缺乏营养】长期饥饿、手指瘫痪或固定等因素会导致指甲生长缓慢，而患缺铁性贫血及造成肢端缺血的雷诺氏病，也会造成指甲凹凸不平症。谭小华指出，小孩子长时间挑食不但会导致指甲出现凹凸不平的情况，还会致使自身指甲生长缓慢。

【感染真菌】孩子活泼好动，在学校中存在着通过接触别的孩子而感染到真菌的可能，继而引起指甲凹凸不平。此外，细菌感染的指甲不仅表面无光泽，而且还会出现增厚发黄的症状，俗称“灰指甲”，需及时带孩子前往医院检查并接受治疗。

【供氧不足】如果小孩存在低氧血症，即意味着患者本身血液当中的含氧量不是很足，最终导致指甲也存在供血不足，引发指甲无法健康生长，形成指甲凹陷。建议父母带孩子入院检查、诊断，再对症治疗。

【长期接触冷水】小孩子多喜欢玩水，若长时间浸泡在冷水中，末梢血管痉挛及指甲直接受到冷水浸渍，指甲会处于血液循环不畅的状态，容易发生指甲凹凸不平的情况。当减少与冷水接触后，指甲凹凸不平的程度可逐渐好转甚至自愈。

【低温环境暴露】冬天是相对低温的天气，而小孩子由于身体尚处于发育的阶段，抗寒能力相对较弱，身处过于寒冷的环境往往容易造成身体内的供氧量不足，血流速度减慢，加重末梢组织缺氧，导致指甲凹凸不平。因此，在冬季的时候父母一定要给孩子做好防寒保暖的措施。

谭小华提醒，孩子处于生长发育期，如果指甲出现了凹凸不平的情况，父母们一定要引起重视，并且帮助孩子找出导致指甲凹凸不平的原因，必要时到医院就诊，以免影响孩子的健康及正常的身体发育。