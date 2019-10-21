生长激素 如何让人长高

引起儿童身材矮小的原因众多，其中，垂体前叶分泌的生长激素对身高影响巨大。因此在治疗矮小症的药物里，生长激素是一个重要角色。

生长激素属于肽类激素，由腺垂体中的生长激素细胞进行合成、储存及分泌。生长激素通过脉冲方式分泌，受到下丘脑生长激素释放素、生长激素抑制激素的调节，同时也会受到性别、年龄、昼夜节律等因素的影响，导致其分泌发生变化。

生长激素会影响长个儿，主要是因为它能影响骨骼发育，是骨骼发育的调节因素，可与其他激素协同调节儿童生长发育。生长激素可以促进骨、软骨组织的增殖和骨化，使长骨变长，从而使身高增加。研究表明，生长激素可直接或间接地对破骨细胞的前体细胞与成熟破骨细胞进行作用，并对骨吸收进行调控，同时也可对前体细胞向成骨细胞分化进行刺激，从而更好地促进软骨细胞和骨细胞增殖。

除了对骨细胞的作用，生长激素还可加速蛋白质合成，包括软骨、骨、肌肉、肝、肾及皮肤等组织蛋白质合成；促进脂肪分解和水、矿物质代谢；抑制外周组织摄取与利用葡萄糖，减少葡萄糖的消耗；促进脑功能效应，增强心肌功能和提高免疫功能。

临床上使用的注射用重组人生长激素，等同于天然人生长激素，主要用于内源性生长激素分泌不足所导致的生长激素缺乏，对性早熟、特发性矮小症、小于胎龄儿与生长激素缺乏症等患者的治疗具有一定疗效。一般可按体重给药，一次0.1国际单位/千克体重，一日一次，晚上睡前皮下注射。

需要注意的是，有肿瘤进展症状的患者和骨骺闭合的儿童禁用；孕妇及哺乳期妇女不宜使用；少数患者可能出现注射部位疼痛、肿胀，故注射部位应常变动以防脂肪萎缩；糖尿病患者可能需要调整降糖药的剂量；少数患者在生长激素治疗过程中可能发生甲状腺功能低下，应定期进行甲状腺功能的检查，必要时可给予甲状腺素进行补充，以避免影响生长激素的疗效。

孩子身材矮小，除了必要时规范的药物治疗外，家长还要给孩子以充足的营养、均衡的饮食、足够的睡眠、愉快的心情，督促他们进行持之以恒的体育锻炼。▲