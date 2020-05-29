动得好、吃得巧、睡得饱 迪巧携手权威专家重点解析长高奥秘

孩子是祖国的未来，更承载着每一个家庭的未来和希望。如何让孩子吃得香、少生病、长更高是每个家长最关心的话题。有健康才有快乐，“六一国际儿童节”即将来临，迪巧计划发起“全民骨健康领先计划”公益项目，并通过发布《儿童骨健康提升指导手册》，为家长和孩子提供科学的骨健康行动指南。

《儿童骨健康提升指导手册》

据悉，《儿童骨健康提升指导手册》由中国优生科学协会常务理事蒋竞雄教授和儿童运动专家陆大江教授共同撰写，详细分析了中国儿童骨健康和身高的关系，并从儿童 “运动养成”、“营养搭配”和“睡眠质量”三个关键点出发，提出“提升儿童骨健康三部曲”概念，对儿童骨健康与身高管理进行科普教育和防治指南。

关注儿童骨骼健康，就是关注孩子一生的成长

很多家长对儿童骨健康问题比较陌生，更多的是关注儿童身高生长发育问题。事实上，孩子没有达到理想的身高，除了遗传因素外，与儿童骨健康状况也有很大关系。身高的生长就是骨骼长骨和脊柱的生长，当儿童骨骼得到充足的营养，自然有利于身高的生长发育。

骨健康是儿童健康成长的重要组成，然而不良的饮食习惯、睡眠习惯以及运动习惯都会影响儿童的骨骼发育，逐渐“威胁”儿童身高、体态、心肺以及身心健康。

儿童骨健康评测法和脊柱侧弯筛查法

那么，家长又该如何了解孩子的骨骼发育状况呢？《儿童骨健康提升指导手册》中显示，除了去医院通过专业的骨密度检测了解孩子的骨健康状况外，日常的骨骼检测也必不可少。家长们日常在家中需要注意观察孩子腿部和脊柱等部位的骨骼形态，及时发现问题并干预。

掌握儿童骨健康三部曲，孩子轻松“高人一等”

了解儿童骨健康对身高生长的发育的重要性后，家长们又该如何帮助孩子提升骨健康状况呢？

提升儿童骨健康三部曲

专家们在《儿童骨健康提升指导手册》中特别指出：儿童骨健康与良好的生活习惯密切相关。在日常生活中，家长们要重点关注儿童的运动养成、营养搭配以及睡眠质量，掌握好提升儿童骨健康三部曲，助力儿童健康成长。

动得好：运动强骨骼，让长高领先

生长发育期儿童骨骼发育快,骨质堆积也快,积极参加体育锻炼可以改善血液循环，同时能够刺激骺板和骨骼，促进生长激素的分泌，使骨骼生长更旺盛，从而促进孩子身高的增长。

《儿童骨健康提升指导手册》中指出，下肢运动、伸展类的运动、儿童弓足操及全身性运动在刺激骨骺促进长高方面尤为突出，像跳绳、跳远、踢毽子、摸高、拉腰背、悬垂、仰卧起、篮球、排球等等运动，都能很好的帮助儿童长高。

吃得巧：膳食要均衡，好骨需补钙

儿童的骨骼健康和发育必须要有均衡的营养。骨骼的形成主要是蛋白质和钙，钙的比例占了三分之二，钙营养对于促进儿童骨健康和身高生长发育有着至关重要的作用。《中国儿童钙营养专家共识（2019）》明显指出，青少年时期钙摄入与儿童身高的快速增长有关，钙摄入量低于300mg/天会导致成年后身材矮小。

据了解，一般来说，儿童时期是补充钙质，提高骨峰值的最佳时期。儿童补钙可以从膳食搭配和营养剂补充两方面进行，保持良好的饮食习惯，多吃含钙量高的食物，如牛奶、虾皮、绿叶蔬菜等。此外，还可通过补充钙营养制剂来弥补膳食钙摄入不足，帮助儿童健康长高。例如，美国迪巧专为儿童设计的补钙产品，单片含钙量达300毫克，可满足儿童每天所需钙量；每片中添加100IU维生素D3，科学配比，更好促进钙吸收。

睡得饱：每晚10点前入睡，强骨助长高

最佳睡眠时间表

在儿童身高发育过程中，睡眠的质量、时长也会影响骨骼健康和身高。绝大多数生长激素都在夜间分泌，晚上11点至凌晨1点达到最高峰值。而中学生每天要睡8小时；小学生9小时；幼儿园小朋友则需要保障10小时睡眠。一般从入睡到进入深度睡眠大概需要1-2小时，因此建议儿童在10点之前睡觉，让两个生长激素分泌的高峰期吻合，促使生长激素分泌达到理想峰值，有助于骨骼健康和长高。

据介绍，自进入中国以来，美国迪巧始终关注儿童的健康成长，持续开展多种形式的公益活动，线上线下等多渠道开展专家科普活动，全方位给消费者提供专业的、科学的、有效的骨骼健康和长高知识。2020年，公益脚步不停歇，为了帮助更多儿童健康快乐成长，迪巧在全国范围内发布《儿童骨健康提升指导手册》，呼吁中国家庭加入“全民骨健康领先计划”，以儿童长高为动力，助力孩子“动得好”、“吃得巧”、“睡得饱”，健康快乐，茁壮成长！