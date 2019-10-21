易感风寒 搓迎香点太渊

秋季的最后一个节气霜降马上就要到了，天气越来越冷，保暖不当、年老体衰都会使得正气变差而易感风寒。此时，不妨按揉两个穴位来给身体保驾护航。中医认为，太渊温通补虚，为肺经之原穴，有补肺虚的功效；迎香能治疗鼻塞、流清涕，可缓解风寒感冒造成的不适。

取穴：太渊穴位于腕掌侧横纹桡侧，用手摸有脉搏跳动处的桡侧凹陷处即是该穴；迎香穴位于鼻翼两侧。

具体方法：将拇指或中指指腹置于太渊穴上，缓缓向下用力，使局部产生酸胀感，每天点按3~5次，每次1分钟。用食指在迎香穴快速搓动，搓热为止，每天3~5次，每次1分钟。▲