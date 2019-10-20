白内障是老年视力健康“杀手”
19日，“智能焕晶，同步国际”爱尔康ReSTOR“十年”成果发布会暨北京爱尔白内障专家见面会在京举行。会上，北京爱尔英智眼科医院院长李绍伟表示，白内障是全球首位致盲性眼病，其导致的低视力是老年健康的杀手，手术是目前治疗白内障的有效方式。
图为会议现场
李绍伟表示，2018年，我国60周岁以上人口2.49亿。按80%发病率估算，我国白内障患者已达2亿。他强调，白内障致盲是可逆的，而手术是目前全球医学界公认的治疗白内障的有效方式。他呼吁，得了白内障应早到医院做检查排除风险，早做手术以提高视觉质量和生活质量。
北京爱尔英智眼科医院院长李绍伟
他指出，随着技术、医疗设备的发展和人工晶体的迭代革新，我国的白内障手术已从传统的防盲手术逐步转变为提升中老年视觉质量的屈光性手术，可以根据患者个性化的需求进行私人定制。
但，目前多数老年患者出于对手术的畏惧，往往拒绝手术治疗，或等到视力下降到已经严重影响日常生活时，才被迫接受手术。
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