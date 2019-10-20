脂肪周转力下降 让中年人更容易发福

人到中年为何容易发福？一个国际研究团队发现，这可能与脂肪组织中的脂质周转（储存和去除脂质的能力）有关。随着年龄增长，人们即便不多吃、不减少运动量，体重也更容易增加。

瑞典卡罗琳医学院等机构研究人员近日在英国《自然·医学》杂志上发表论文说，他们对54名成年男女的脂肪细胞进行了平均13年的研究，结果发现，在研究期间，所有受试者无论体重增加或减少，其体内的脂肪组织中脂质周转能力都有所下降。

研究还发现，受试者中除了那些通过减少热量摄入来“对冲”的人，其余人体重平均增加了20%。此外，加强运动有助加速脂质周转。

研究人员认为，脂肪组织中的脂质周转是参与体重调节的重要因素。该成果有可能为肥胖治疗开辟了新途径。（据新华社）