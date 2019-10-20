睡6~9小时，心梗风险最低

想拥有一颗健康的心脏，你需要全方位呵护，比如不要吸烟，勤运动。除此之外，美国和英国研究人员发现，保证充足睡眠也是重要因素。

该研究由美国科罗拉多大学、马赛诸塞州综合医院和英国曼彻斯特大学的研究者们共同完成。研究人员从英国生物样本库筛选出约46万名参与者的数据进行分析，其年龄在40~69岁之间，都是心脏健康、没有患过心血管疾病的人。研究者综合分析了他们的睡眠与医疗记录，并进行了长达7年的随访。研究发现，睡眠区间在6~9小时（又称“合适睡眠区间”）的部分参试者，心梗发作概率最低；睡眠小于6小时者，心梗风险高20%；大于9小时者，心梗风险比“合适睡眠区间”者高34%。可见，睡得太多或太少都会增加心脏疾病风险。而且，距离“合适睡眠区间”越远，患病风险越高。例如，睡4小时的风险要比睡5小时的高，睡5小时的人，心梗风险比睡7~8小时的人高52%；反过来也一样，睡11小时的人，发病风险比睡10小时的人高，依此类推。

研究人员表示，这项结果传达了一个令人充满希望的信息：虽然遗传因素给你的心脏带来了更高风险，但凭借健康充足的睡眠就可能降低它。科罗拉多大学博尔德分校的生理学助理教授塞琳·维特说：“如同锻炼与健康饮食可以降低心脏病风险一样，合理睡眠也可以。”研究者希望这个结果也可以让医生、公共卫生机构以及公众们意识到，睡眠对于健康的重要性。▲（张 冕）