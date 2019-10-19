流感疫苗接种技术指南更新

本报讯 （记者张磊）10月18日，中国疾病预防控制中心发布了《中国流感疫苗预防接种技术指南（2019～2020）》。《指南》推荐6月龄～5岁儿童、60岁及以上老年人、慢性病患者、医务人员、6月龄以下婴儿的家庭成员及看护人员、孕妇或准备在流感季节怀孕的女性为优先接种对象。6月龄（含）以上且无禁忌证的人群均可接种流感疫苗，对疫苗中所含任何成分（包括辅料、甲醛、裂解剂及抗生素）过敏者禁止接种，患伴或不伴发热症状的轻中度急性疾病者，建议症状消退后再接种。

《指南》由中国疾控中心国家免疫规划技术工作组流感疫苗工作组综合国内外最新研究进展，在《中国流感疫苗预防接种技术指南（2018～2019）》基础上进行更新和修订而成。其更新了本年度三价和四价流感疫苗组分，明确指出“与上一年度相比，甲型H1N1亚型和A（H3N2）亚型病毒更换了毒株”。

中国疾控中心传防处呼吸道传染病室主任冯录召研究员解释，这意味着本年度的流感病毒类型较去年有所变化。

此外，《指南》在以下3个方面进行了更新：增加了新的研究证据，尤其是我国的研究结果，包括流感疾病负担、疫苗效果、接种疫苗可避免的疾病负担、疫苗安全性监测、疫苗预防接种成本效果等；增加了一年来国家卫生健康委流感防控有关政策和措施；更新了我国2019～2020年度国内批准上市及批签发的流感疫苗种类。