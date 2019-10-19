浙江150万学生有视觉健康电子档案

本报讯 （特约记者郑纯胜 通讯员赵珏龙）“自去年起已全面开展近视筛查工作，并率先开发近视防控信息系统，推进学生视觉健康电子建档工作。目前，全省累计150余万名中小学生纳入该系统，实现学生近视情况科学掌握。”近日，浙江省儿童青少年近视综合防控工作现场推进会在温州市召开，浙江省教育厅联合省儿童青少年近视防控工作指导中心发布近视防控工作成果。

为有效推进儿童青少年近视精准化预警，该省把温州市、杭州市上城区列为视力普查试点地区，并开展学生视觉健康电子建档工作。目前，两地全面完成近视普查任务，其中温州实现百万学生二轮普查。

据浙江省儿童青少年近视防控工作指导中心执行主任瞿佳介绍，过去中小学体检手工录入、纸质存档，耗时费力，也无法精准掌握数据。作为在全国率先开展中小学生“明眸”工程的城市，温州市研发了网络化检测设备和信息化近视防控大数据平台，并建立中小学生视力健康电子档案，所有普查数据实时上传，一生一档、档跟人走。数据平台可精准掌握全市中小学生近视率、近视发生率、近视欠矫率等变化情况，实现信息化预警。与此同时，医院联动学校培育普查人员，目前温州已培训4000余名非眼科专业人士加入防控队伍，涉及学校千余所，实现全市每500名学生就有1名近视防控人员。

据了解，温州市目前已购置973套近视监测设备，做到每校每千人配备一套设备；加快教室灯光照明标准化改造工作，现已完成教室灯光改造任务9687个，较年度任务超额完成1687个。