送医送药送人才，扶贫扶智扶经济 沧州市中心医院党委书记温秀玲下村记

10月12日，全国人大代表、河北省沧州市中心医院党委书记温秀玲带领专业医疗队，到沧县风化店乡黄官屯村开展“不忘初心、牢记使命”助力健康中国之大型义诊活动，这也是沧州市中心医院强基层惠民医疗、助力脱贫工程的一部分。

多科室联合义诊，把医疗服务送到家门口

工欲善其事，必先利其器。通过流行性病学研究和实地调查发现，冠心病、高血压、糖尿病、白内障等是农村的常见病、多发病；农村居民缺乏系统的健康教育，大多没有掌握正确的医学常识、健康的生活方式等。,

温秀玲精挑细选，带领沧州市中心医院心血管内科、神经内科、内分泌糖尿病科、运动医学科、肿瘤科、眼科和心电图室等多科室的专家，携带专业的诊查仪器设备，为黄官屯村及邻村的居民进行血压、血糖、心电图等相关检查并义诊，实时向居民普及医学常识和健康知识，把医疗服务送到老百姓的家门口。

除了发现健康问题外，温秀玲更倾向于帮助居民预防疾病。温秀玲在义诊现场发放调查问卷，向村民征求意见和建议，耐心回答村民的问题。

培养带不走的医疗队,为卫生院发展出谋献策

农村居民的健康水平更依赖乡镇卫生院的医疗水平。授人以鱼，不如授人以渔。温秀玲与风化店乡、黄官屯村的党政领导和风化店乡卫生院负责人面对面交流，询问在实现乡村振兴、改善村民生活、乡卫生院建设方面存在的问题和遇到的难题。

在品牌不响、人才短缺等问题上，温秀玲建议，风化店卫生院保持和发扬中医药特色，做出品牌、做大做强；在提升医务人员技术水平方面，可到沧州中心医院免费进修学习，医院也定期选派专家到卫生院开展业务指导和技术帮扶。另外，温秀玲分享了自己在医院改革发展上的经验和做法，鼓励卫生院坚定发展信心，充分利用基层医保报销比例比市区三甲医院高的优势，在诊疗技术水平上下功夫，留住常见病、多发病患者，确保百姓小病不出乡，便捷实惠就医，实现基层卫生院的作用和价值。

温秀玲还表示，沧州市中心医院将认真梳理意见和建议，针对问题找根源、找出根源解难题，促进医院服务职能的优化和服务水平的提升，给老百姓带来更多实惠。

下乡必送健康，下乡必暖贫寒

温秀玲最挂念的是农村百姓，特别是贫病交加的困难群众。有人总结说“温秀玲式下乡”——每次下乡必送健康，每次下乡必暖贫寒。

10月12日，温秀玲逐一走访慰问了黄官屯村建档立卡的贫困户，送了慰问金和慰问品，仔细询问健康状况和就医需求。对于贫困的患者，她承诺，沧州市中心医院负担医保报销后剩余自费部分的50%，以减轻贫困家庭的经济负担。

此外，温秀玲还心系农村经济水平发展。当天，温秀玲专程到风化店产业园实地调研。

在产业园里，冬枣树连成片，个个硕果累累，颗颗圆润饱满，挂满枝头，煞是喜人。得知冬枣的产量和销售情况后，温秀玲表示将充分发挥人大代表的职能，做产业园区发展建设的支持者、宣传引导的倡导者，以实际行动支持以产业园区为代表的乡镇经济发展，为贯彻落实乡村振兴战略贡献力量。