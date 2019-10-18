北京清华长庚医院普儿病房投用

昨天，在清华大学附属北京清华长庚医院儿科病房，因高温惊厥入院的小女孩痊愈出院了，这名患儿是该院普通儿科病房投用后收治的首批小患儿之一。

一直以来，由于儿科人力资源不足，清华长庚医院儿科只有新生儿病房。为缓解天通苑地区儿童诊疗压力，适应儿科发展趋势，在医院各部门以及儿科医联体单位北京儿童医院的帮助下，今年，开放普通儿科病房被纳入建设规划。

“目前主要收治各类内科疾病患儿。”清华长庚医院儿科副主任晁爽介绍，经过近半年的筹备，医院普儿病房现已启用，收治的首例小患儿是10月14日入院治疗的一名2岁女童。

目前，清华长庚医院仍在加大儿科医师的招募力度，并给予相应的政策倾斜。今年6月，“北京儿童医院-北京清华长庚医院儿科紧密型医联体”签约挂牌，儿童医院派驻了小儿骨科方向主任孙琳和小儿中医科医师黄静。预计不久后，清华长庚医院有望新增小儿外科诊疗科目，有效弥补综合医院缺少小儿外科的短板。（记者 刘欢）