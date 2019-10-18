热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京清华长庚医院普儿病房投用

2019年10月18日09:09 来源：北京日报

　　昨天，在清华大学附属北京清华长庚医院儿科病房，因高温惊厥入院的小女孩痊愈出院了，这名患儿是该院普通儿科病房投用后收治的首批小患儿之一。

　　一直以来，由于儿科人力资源不足，清华长庚医院儿科只有新生儿病房。为缓解天通苑地区儿童诊疗压力，适应儿科发展趋势，在医院各部门以及儿科医联体单位北京儿童医院的帮助下，今年，开放普通儿科病房被纳入建设规划。

　　“目前主要收治各类内科疾病患儿。”清华长庚医院儿科副主任晁爽介绍，经过近半年的筹备，医院普儿病房现已启用，收治的首例小患儿是10月14日入院治疗的一名2岁女童。

　　目前，清华长庚医院仍在加大儿科医师的招募力度，并给予相应的政策倾斜。今年6月，“北京儿童医院-北京清华长庚医院儿科紧密型医联体”签约挂牌，儿童医院派驻了小儿骨科方向主任孙琳和小儿中医科医师黄静。预计不久后，清华长庚医院有望新增小儿外科诊疗科目，有效弥补综合医院缺少小儿外科的短板。（记者 刘欢）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn