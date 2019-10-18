辅助生殖机构将被随机抽查

国家卫生健康委近日印发《辅助生殖技术随机抽查办法》和《关于加强辅助生殖技术服务机构和人员管理的若干规定》，旨在加强辅助生殖技术服务事中事后监管，防范辅助生殖技术应用风险；加强辅助生殖技术行业自律，引导辅助生殖机构和从业人员规范、有序开展服务。

据了解，辅助生殖技术（包括人类辅助生殖技术和人类精子库）自临床应用以来，技术水平逐步提高，为不孕不育夫妇带来了福音。截至2018年年底，我国经批准开展人类辅助生殖技术的医疗机构共有498家，经批准设置人类精子库的医疗机构共有26家。

《办法》明确，辅助生殖技术随机抽查是指卫生健康行政部门从辅助生殖机构（包括经批准开展人类辅助生殖技术和设置人类精子库的医疗机构）中随机抽取一定比例的机构，选派随机产生的检查人员，对被检查机构实施检查，抽查情况及查处结果按规定向社会公布。辅助生殖技术随机抽查遵循依法监管、公正高效、公开透明、协同推进的原则。《办法》规定每年对一定数量的辅助生殖机构开展随机抽查，并对抽查内容、抽查组织与实施、抽查结果应用、抽查纪律等作出细化要求。

《规定》以风险防范为重点，针对目前辅助生殖技术服务和管理的薄弱环节，从机构资质、服务患者、全程服务、内部管理、信息管理、人员资质、人员能力、医德医风、伦理监督、研究活动10个方面对辅助生殖机构和从业人员提出明确要求。（记者甘贝贝）