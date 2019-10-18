宝宝先天斜指  尽早矫正或不需手术

小林今年4岁，出生时父母就发现孩子双手的小手指长得歪歪的，想着也不是大问题，就没有就医。但随着年龄渐长，他跟小伙伴们玩耍嬉戏时发现其他孩子的手指都是直的，自己的弯手指跟别人不一样，开始有了自卑感，很多时候都不敢伸手出去，性格也变得有些孤僻。爸爸带他到南方医科大学第三附属医院就诊，医生建议孩子接受手术治疗。经过截骨矫正手术后，小林的手指终于伸直了。

南医三院儿童骨科主任姚京辉教授介绍说，先天性斜指发病率为4/10000，又称为先天性手指外翻畸形，手指弯斜，即手指向一侧倾斜弯曲。以小指末节多见，表现为小指末节指骨向掌侧和桡侧弯曲。这种畸形并不少见，一万个孩子里面就有四例，然而因为大部分患者除了外观受影响外并无其他症状，所以到医院就诊的并不多。

该病典型临床表现为小指末端无痛性肿胀并向掌桡侧弯曲，无外伤史，多数双侧屈曲缩短畸形并且大部分双侧对称。家长平时只要观察一下孩子每个手指头的形态就可以发现异常，先天性斜指多为双手小指，有一部分孩子合并多指畸形、并指畸形、屈指畸形（伸直障碍），严重的斜指畸形会导致手指明显偏斜从而影响到手指的屈伸活动，外观畸形也会导致孩子的心理发育异常。姚京辉提醒，不论是否影响功能，家长若发现孩子的手指有异常，都建议带孩子到医院检查确诊，听取医生建议是否需要进一步治疗。

斜指畸形的治疗由畸形指骨的外形、长度、畸形程度、患儿的年龄以及家长的愿望所决定。儿童时期的轻度畸形（I型）可不治疗或用夹板固定，骨成熟后严重的畸形（II或III型）影响功能和美观时可行手术治疗。（全媒体记者周洁莹 通讯员游华玲）