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盲目补钙，多药共服

这些用药误区，你知道吗

本报记者  林丽鹂

2019年10月18日07:50 来源：人民网－人民日报

　　2019年全国安全用药月启动仪式暨第四届中国药品安全论坛10月17日举办，此次活动由国家药品监督管理局主办，中国药学会、人民网·人民健康承办。会上发布了《中国家庭用药手册》和2019年公众十大用药提示，中国药学会专家介绍了一些家庭用药误区。

　　一些家长认为，儿童发烧应多穿衣多捂汗。其实，应区别对待：儿童发热时肢体循环变差，会有额头发烫、手脚冰冷的症状，此时可以适当多穿衣服或盖被子保暖；但如果发烧温度超过38摄氏度，则不可再盲目穿衣捂汗。低龄儿童体温调剂机制较弱，汗腺发育不完全，可能会造成越捂越热，体温升高不退，呼吸困难，出现高热惊厥甚至休克等危险。常用的退烧药有布洛芬和对乙酰氨基酚，不要混合服用，一天用药不超过4次。

　　骨质疏松症是一种常见的健康问题，很多人认为补钙就能改善。其实，在确定骨质疏松后，还需查一些骨转换指标，比如血钙、尿钙、血磷等，通过这些检查可以找出病因。不同类型的骨质疏松，治疗手段不一样。钙营养不良引起的骨质疏松，补充钙剂会有一定效果。而原发性骨质疏松，应该在医生的指导下进行治疗，盲目补钙没什么作用。

　　一些老年人常有一人多病、多药共用的情况，还有的长期只吃药不复诊，这都是误区。多种药物同服可能导致药物疗效降低、毒性增强，甚至造成严重不良反应。老年人最好将服用的药记录下来，列出名称、用法用量、服药时间等。既避免多服、漏服、误服；又可以在不同科室就诊时将用药记录给医生看，便于调整用药。长期服药的患者还应遵医嘱定期复查。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月18日 11 版）

(责编：许晓华、李轶群)


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