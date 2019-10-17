中国健康管理与健康保障高峰论坛在京召开

为落实《健康中国行动（2019—2030年）》，助力健康中国战略，由人民网·人民健康和中国健康管理协会主办，爱康集团战略合作，药联健康、妙健康协办的2019中国健康管理与健康保障高峰论坛于10月16日在北京召开。论坛旨在推进健康中国战略的实施，引导职业人群建立正确健康观。

论坛现场

原国家卫计委副主任、中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃，国家卫生健康委职业健康司司长吴宗之，中国健康管理协会会长郭渝成少将，人民网总编辑罗华，国务院健康中国行动推进委员会专家咨询委员会委员、原卫生部疾控局副局长孔灵芝，中国保险行业协会秘书长商敬国，全国政协委员、对外经济贸易大学保险学院副院长孙洁，中华医学会健康管理学分会主任委员、解放军总医院健康管理研究院院长曾强，爱康集团创始人、董事长张黎刚，药联健康创始人、董事长张潇臻等嘉宾出席本次高峰论坛。

原国家卫生计生委副主任、中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃发言

原国家卫生计生委副主任、中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃建议，以国家健康医疗大数据应用试点为契机，建立医学专科数据库及个人专属数据库，同时促进健康事业产业融合发展，这对于健康管理、健康保障，以及每个中国人的健康都是非常重要的。

国家卫生健康委职业健康司司长吴宗之发言

国家卫生健康委职业健康司司长吴宗之认为，与工业化国家相比，我们国家在职业人群健康促进方面还存在较大差距。实施健康保护行动，推动落实政府领导，部门监管和企业主体责任，有效预防和控制职业病危害，对于维护广大劳动者职业健康权益，促进经济社会可持续发展具体重要意义。国家卫健委职业健康司将会同有关部门积极推动各项措施的落实，坚持联防联控，将职业健康保护融入各项政策，努力形成立足当前，着眼长远，重在治本，标本兼治的职业健康政策保障体系。坚持远近结合，既着力防范当前尘肺病等重点职业病，又要加强重点职业人群健康保护政策标准研究，实现职业人群健康保护全覆盖。坚持合力推进，积极发挥政府、企业、个人以及社会方方面面的作用，凝聚各方力量，共同推进职业健康保护工作。

中国健康管理协会会长、少将郭渝成发言

中国健康管理协会会长郭渝成少将在致辞中表示，我国正逐步进入深度老龄化社会，为实现全民延缓衰老、延年益寿、延长健康生命的重要目标，需要从健康管理和健康保障事业和产业方面有一个整体上的制度安排。实现健康管理和完善健康保障服务体系构建，不仅需要各级政府的政策支持，做好健康保障服务体系建设的整体布局和规划，推进行业资源整合和服务体系建立。还需要在现有健康保障服务模式的基础上实现创新，有针对性地提供不同模式的健康保障服务供给。同样也要靠保健金融机制的支撑，通过产业基金的运作，慢病康复险、长期照护险等商业保险的险种设计，让全民都能安心养老、安度晚年。

人民网总编辑罗华发言

人民网总编辑罗华在致辞中表示，当前随着工业化城镇化人口老龄化的进程加快，我国居民的生产生活方式和疾病谱也在不断发生变化，癌症、心脑血管疾病等慢性非传染病疾病，导致的死亡比例增高，肝炎结核病重大传染病防控仍然严峻，由于知晓率偏低引起的疾病问题仍然突出，精神卫生，职业健康，地方病等问题不容忽视。推动健康管理提供健康保障，是一项长远的系统工程，需倡导和推行健康科学生活新方式。尽快构建推进百姓覆盖全民与医疗体系形成互补的健康服务管理体系，完善推进全民健康的政策体系和社会保障体系。加大对健康方面新技术、新产品的扶持力度，促进健康产业快速提升有序发展。

中国保险行业协会秘书长商敬国发言

对于健康医疗体系的建设，中国保险行业协会秘书长商敬国表示，应充分发挥商业健康险以市场化方式可持续管理健康风险的作用。

他说，现如今商业健康保险重新定义，不仅可以让商业健康险得到长足可持续发展，而且可以提升医疗服务的质量，降低医疗成本。保险公司不再是仅仅为医疗和健康服务消费买单的角色，而是借助其支付方的功能，成为消费者健康管理方案的缔造者和托管人，在提供传统风险管控的同时，承担整合健康服务资源，管理健康发展曲线的职责。健康管理和健康保险之间存在融合的天然纽带，通过预防疾病的发生，延缓疾病的发展，降低疾病发生率，减少不必要的医疗资源的浪费。

国务院健康中国行动推进委员会专家咨询委员会委员，原卫生部疾控局副局长孔灵芝与大家分享了如何防治慢性病。她说，健康生活方式是基础，同时要早发现、早干预，知晓血压、关注血糖、关注慢性呼吸疾病早期症状，定期监测、防癌体检和检查肺功能。另外，规范健康管理是重点，规范管理、减少并发症，提高生活质量。

爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚就《人工智能和大数据定义精准健康管理未来》做主题演讲。他介绍，我们现在传统的健康管理都与医疗相关，未来希望通过人工智能实现精准化健康管理，以促进精准医疗的发展，并在这个基础上，提升医疗品质，以期达到顶级医生的标准。

药联健康联席总裁陈嘉针对构建可持续发展的健康保险话题做主题演讲，他认为，健康保险关键在于服务，而服务点关键点是要理赔服务化。第一个核心要做到非现金理赔，其中包括药品支付和医疗支付，第二个就是要接入优秀的服务供应商，第三个商保发展方向是健康服务工具和支付工具，只有这样，才能实现可持续发展的健康保险。

妙健康副总裁林俊峰和大家分享了慢病保险的创新与风控的话题。他认为，大数据互联网技术为慢病跟踪和健康干预提供了可能。目前，我国接入的IoT设备超过300款，包括熟知的国内外的各种各样的品牌，已经实现对90%上的健康数据做到监测，用户可以通过平台，就可以轻松查验自己的健康数据。

国家癌症中心党委书记、副主任张勇发言

国家癌症中心党委书记、副主任张勇就癌症防治的任务与策略与大家做了分享，他说，国家癌症中心将重点推进六个方面工作，一是控制危险因素，二是完善癌症防控体系，三是健全肿瘤登记制度，四是推进早期筛查和早诊早治，五是提升诊疗规范化水平，六是加强科技攻关。

人民守护项目合作签约仪式现场

在论坛期间，人民网·人民健康与药联健康、北京妙医佳健康科技集团有限公司举行了人民守护项目合作签约仪式。据悉，人民守护项目将覆盖政府、企业、家庭与个人，以推动每个人是自己健康第一责任人为目标，通过媒体宣传及相关活动，改善个人健康管理意识，鼓励个人和家庭积极参与健康中国行动，落实个人健康责任，养成健康生活方式，努力通过人民守护项目培养出更多的“健康达人”。

本次论坛还开设了五场圆桌论坛，与会专家围绕“肿瘤的早期筛查和预防”、“完善健康保障满足人民美好生活需求”、“慢病管理之道”、“职业人群健康管理”、“新时期健康管理服务模式探索”主题展开探讨，并分享了各自心得体会。