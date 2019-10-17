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世界心脏日郑合惠子挑战30个高抬腿 传递公益正能量

2019年10月17日14:50 来源：人民网-人民健康网

今年9.29世界心脏日的主题是“将心比心，人人都是心脏英雄”，为了让更多人对心脏病的危险因素有深刻认识，使更多的人免受心血管疾病的困扰，焕发心脏活力。在世界心脏日来临之际，人民健康网·人民好医生响应世界心脏联盟号召，在抖音平台发起30个高抬腿挑战，呼吁大家在跳跃中感受心跳，培养每天30分钟的运动习惯。

新生代演员郑合惠子积极参加挑战，视频画面中的郑合惠子青春活力、健康阳光，短短几十秒视频的观看量就高达200万，她希望每个人都能重视心脏的健康，并表示会不遗余力的为公益事业奉献自己的力量。

而在此之前，郑合惠子一直非常关注公益事业，也曾多次参与公益活动，比如，在微博秀出带有#爱佑童心#公益贴纸的图片，共同号召大家关注先心病患儿群体；参与“爱心一碗饭”公益挑战活动，希望以此呼吁大家节约粮食，珍惜每一餐，而活动所得的收益将全部捐给免费午餐，来帮助贫困地区的孩子们；她还参与过一直播的“放肆穿衣挑战”活动，并为贫苦地区的孩子们送去了温暖。

(责编：张晋(实习生)、李栋)


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