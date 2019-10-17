期待首张罚单激活电子烟管控

10月15日，记者从深圳市控烟办获悉，当地从10月14日起开启《深圳经济特区控制吸烟条例》修订后的首次控烟执法，监督对象是首次纳入禁烟范围的公交站台，执法现场共有6名烟民被罚，罚款50元。其中包括1名电子烟烟民，这是中国内地首例电子烟吸烟者被罚。（10月15日《新京报》）

电子烟的危害看似没有烟草大，但内含的诸多有害成分同样对身体造成伤害。近年来，电子烟所导致的危害持续引发讨论，电子烟致病等相关案例被陆续曝光，不少国家不仅将电子烟列入控烟范围，还在一些由电子烟导致的身体伤害的司法诉讼当中，判令电子烟生产与供应企业承担损害民众健康的相应后果。

但在我国，电子烟生产与供应企业的日子似乎要好过得多。这主要是因为，我国绝大多数地方没有将电子烟纳入控烟范围，一些人甚至错误地认为电子烟是戒烟的好帮手。而事实上，电子烟不仅不是控烟的辅助工具，反而带来越来越多的负面影响。除危害健康外，其更大的危害在于培养烟民，尤其是未成年烟民。这种现象急需加以纠正，否则受影响的不仅仅是控烟成效，还有下一代的健康。因此，正视电子烟的危害，果断向电子烟说“不”，是社会应该采取的共同行动。

深圳市立法将电子烟纳入控烟范围，如今又开出内地首例电子烟罚单，无疑具有示范意义。期待这张罚单能够在更广范围内激活电子烟管控程序，从而进一步提高控烟效果。 唐传艳（医生）