大脑过度活动与较短的寿命有关

美国哈佛医学院研究人员领导的一项研究表明，大脑的神经活动会影响人类寿命，，而抑制这种过度活动则可延长寿命。

研究人员16日在《自然》杂志上发表研究报告称，该发现提供了神经系统活动影响人类寿命的第一个证据。以前有研究表明，神经系统的某些部分会影响动物的衰老，但神经活动在人类衰老过程中的作用却一直模糊不清。

在该项研究中，研究人员首先分析了数百名60至100多岁、生前认知功能良好的死者的脑组织中的基因表达模式。他们发现，那些长寿者（85岁以上）脑内与神经兴奋相关的基因的表达水平比寿命相对短的人（60岁至80岁）要低。神经兴奋是指神经系统处于一种过度活动的亢奋状态，可通过多种方式表现出来，如肌肉抽搐、情绪转换等。

随后，为验证大脑神经活动与寿命的关系，研究人员进行了包括秀丽隐杆线虫遗传、细胞和分子生物学测试，转基因小鼠分析，百岁老人脑组织分析等一系列研究实验。这些研究表明，改变神经兴奋状态确实会影响寿命。

研究人员发现，神经兴奋通过胰岛素和胰岛素样生长因子信号通路起作用，这种信号级联反应的关键则是一种叫做REST的蛋白。该蛋白可以抑制神经兴奋。在动物模型中阻断REST或其等效物可导致更高强度的神经活动和动物的更早死亡，而增强REST则会有相反结果。研究人员发现，与七八十岁去世的人相比，百岁老人大脑细胞核中的REST要多出很多。

虽然该研究并没有弄清一个人的思想、个性或行为是否会影响其寿命或如何影响其寿命，但研究人员认为，其研究成果可以为涉及神经过度活动的疾病，如阿尔茨海默病和躁郁症的新疗法设计提供参考。研究人员还指出，人类神经活动的变化可能既有遗传原因，又有环境原因，因而相关的治疗干预手段也可多样化，他们的新发现就增加了通过某些药物（如针对REST的药物）或某些行为（如冥想）调节神经活动来延长寿命的可能性。（记者刘海英）

总编辑圈点

对于这个研究结果，请一定不要单纯理解为“用脑太多会短寿”。毕竟研究团队特意强调：现阶段他们都没弄清一个人的思想、个性或行为是否会影响其寿命。该研究的实际意义，其实在于对人类的神经退行性疾病提供治疗新思路。这一类疾病不可逆，且致病因素多种多样，唯一可以肯定的是它们与大脑神经元丧失有关。而现在，研究人员已经开始深入研究，我们的神经活动在其中究竟发挥着怎样的作用。