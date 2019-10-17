61.3%受访家长希望推出中小学生专用手机

当下，拥有自己手机的中小学生不在少数。通过手机，中小学生可以浏览到丰富的信息，但不合理使用手机也造成很多问题。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1939名中小学生家长进行的一项调查显示，对于孩子带手机上学，受访家长最担心的是孩子视力受损，然后是学习受影响和身心健康受影响。关于引导中小学生正确使用手机，61.3%的受访家长希望推出中小学生专用手机。

赵瑞（化名）是北京某公立医院的医生，他给升初中的孩子配了一部手机。在他看来，中小学生有自己的手机很正常，“现在这代孩子都是在网络环境中成长起来的。我的孩子在小学低年级就接触手机、电脑等电子设备了。不过，我身边也有家长对孩子使用手机限制非常严格，不给孩子配手机。”

“我身边有家长把给孩子买手机作为奖励，比如孩子期末考试能考到第几名，就给买手机。”家住江苏常州的王雪（化名）是一名初二学生的家长，她没有给孩子买手机，“孩子上学带手机，听课时容易注意力不集中。如果迷上用手机玩网络游戏，看视频和小说，那就更没心思学习了”。

关于孩子带手机上学，受访家长最担心的是孩子视力受损（64.6%），然后是孩子学习受影响（50.9%）和身心健康受影响（59.8%）。

北京某中学初二学生陈冰洁有自己的手机。她认为，只要能做到自律，手机给她带来的更多是方便，“包括和同学聊天、查资料等，能够节约很多时间”。

“中小学生使用手机总体上是弊大于利的。”江苏常州某中学初二班主任赵军认为，家长给孩子配手机的出发点是好的，但有的学生自制力差，“比如用手机上网搜索作业答案，甚至作弊，有些学生玩手机游戏，浏览不良信息”。

西南大学教育研究院院长唐智松分析，手机虽然能给中小学生带来便利，但上面的不良信息和各种陷阱，会妨碍孩子的学习和成长。过度使用手机还会损伤孩子的视力和身体健康。“有人不赞成中小学生带手机上学，主要就是担心这些问题”。

关于引导中小学生正确使用手机，61.5%的受访家长希望老师及时和家长沟通相关情况，54.3%的受访家长建议学校避免用手机留作业或交作业，52.8%的受访家长希望学校就学生携带和使用手机作出明确规定。

调查中，61.3%的受访家长希望推出中小学生专用手机。

赵军希望，中小学生在使用手机方面，要有制度、规则，社会、家庭、学校三方共同监督和引导，学习时间杜绝使用手机。

赵瑞认为，学校在学生携带和使用手机的问题上应当加强管理和宣传，如果规定不能带手机上学，就要努力避免有学生偷偷带手机入校，影响他人。其次，手机制造企业可以专门制作学生手机，或者设置青少年模式之类的功能，促进青少年合理使用手机。

王雪注意到，现在有的手机App推出了青少年模式，她希望这种做法得到普及。

唐智松建议，第一，鼓励手机制造商开发专供学生使用的手机。第二，网络运营商在信息推送上进行分类，对中学生推送适合他们的信息，同时接受政府的监督管理。第三，学校教师就手机使用对学生进行正确引导。

中国青少年研究中心少年儿童研究所所长孙宏艳认为，内容生产商要承担社会责任，生产绿色的、健康的内容，保护未成年人。学校教师等教育工作者要帮助学生更好地理解网络媒体的作用、特性和弊端，提升学生的媒介素养。（记者 杜园春 实习生 王一帆）