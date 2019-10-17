近日，美国布法罗大学与波多黎各大学的研究人员在国际营养学期刊《营养与癌症》上发布一项研究称，每天食用洋葱和大蒜，可能会成为降低乳腺癌风险的良方。近年来，在抗癌潜力食物榜中，大蒜和洋葱一直是研究热点，在其他保健领域也备受关注。

常吃洋葱、大蒜降低乳腺癌风险

一直以来，波多黎各地区女性的乳腺癌发病率都比美洲大陆其他国家和地区低很多。这引起了美国布法罗大学与波多黎各大学研究人员的好奇。他们发现，该岛居民的洋葱和大蒜消费量明显高于其他地区。研究人员选择住在同一地区的314例原发性乳腺癌女性为实验组，346名无乳腺癌的女性为对照组，在2008~2014年间，通过问卷调查评估洋葱和大蒜消费与乳腺癌之间的关系。研究人员调整诸多干扰因素后得出结论：摄入洋葱和大蒜的频率越高，乳腺癌风险越低，每天食用洋葱和大蒜超过一次的女性，与从不食用者相比，乳腺癌患病风险降低了67%。“洋葱和大蒜富含黄酮醇（类黄酮的一种）和有机硫化物（如大蒜素、甲基烯丙基一硫醚、甲基烯丙基二硫醚等），这些化合物在人体和动物试验中都显示出抗癌特性。”该研究作者、布法罗大学流行病学和环境健康副教授丽娜·木说。

其实，除了乳腺癌，很多膳食研究和流行病学研究都提示，摄入洋葱、大蒜与癌症风险呈负相关关系。早在2006年，一项涉及意大利、瑞士等国家上万名参与者的研究数据表明，食用葱属类蔬菜是降低欧洲癌症风险的有利因素，食用大蒜、洋葱的频率与口腔癌、食道癌、喉癌、卵巢癌、前列腺癌、肾细胞癌风险成反比关系。美国《临床营养学》杂志上一项研究也称，摄入葱属类食物可保护胃和结肠，预防相关癌症。美国《癌症预防研究》杂志上一项研究显示，每周吃两次以上的生蒜，肺癌风险下降44%。除了黄酮醇和有机硫化物起到抗癌效果外，美国国立癌症研究组织的一项研究还称，大蒜中含有的锗、硒等微量元素及维生素C，可抑制肿瘤细胞生长。

天津市肿瘤医院营养科主任王昆表示，根据已有研究，适量摄入洋葱、大蒜等葱属类食物在理论上对预防癌症是有帮助的。但严格来讲，上述新研究是特殊区域的膳食习惯研究，非临床药物研究，其他的研究也多是动物实验和体外实验，级别较低，能证实它们确实抗癌的证据还不是非常充分，仍需大量研究。

“洋葱、大蒜从理论上来讲，的确可称为餐桌上的‘抗癌双子星’，其摄入量与癌症发病风险呈负相关这一结论，已得到医学界普遍认同。但它们作为食物被摄入体内，再经消化系统代谢，究竟能起到多大的抗癌作用，尚不明确，距离其应用于临床癌症预防，甚至是作为癌症标准疗法和形成治疗药物，仍有很长的路要走。”南方医科大学南方医院肿瘤科主任医师尤长宣说。

医疗保健功效应用广泛

据史料记载，大蒜和洋葱都起源于中亚、西亚地区，它们都是汉代张骞出使西域带回中国的食物。如今它们能在众多葱属类食物中脱颖而出，主要是从一开始就被发现有很高的医用价值。早在古埃及文明时期，修建金字塔的奴隶们就会通过吃大量大蒜和洋葱来保持体力，提升免疫力。因洋葱、大蒜可用于治疗昆虫叮咬感染、风湿病等，一度被一些西方国家奉为“高贵”的食物。

国家蔬菜工程技术研究中心研究员何洪巨介绍，大蒜和洋葱作为有味道的蔬菜，不仅适用于调味、配菜，其本身还含有丰富的维生素、膳食纤维等。真正让大蒜和洋葱在蔬菜中具有相对优势的是，它们含有非常丰富的硒元素、类黄酮和有机硫化物，尤其是大蒜素。其中，硒元素有助于抗氧化、延缓衰老、调节血糖和血脂；有研究证实类黄酮可阻止氧与低密度脂蛋白结合形成化合物附着在血管壁上妨碍血液流动，从而起到保护心血管的作用，类黄酮还与癌症发病风险降低相关；有机硫化物不仅在抗癌方面具有很大探索价值，还在杀菌抗炎、降血压、降血脂、防止动脉硬化、增强免疫力等发面发挥着潜在作用。

在养生保健领域，大蒜和洋葱主要应用于杀菌抗感染、减少心脑血管疾病并发症及改善高血糖症状。尤其在治疗高血压方面，大蒜广受认可，日本政府已官方认证大蒜可作为血压抑压剂。在农牧业生产中，大蒜、洋葱的提取物可加入饲料中，帮助禽畜杀灭肠道微生物，还可以制成化学剂，用来给农作物杀菌消毒。

没有超级食物，关键要健康生活

专家们都强调，适量食用大蒜、洋葱对心脑血管疾病患者、糖尿病患者、绝经期女性、风寒感冒者可能会起到一定保健作用，但世界上没有真正的“超级食物”，偏颇地相信多吃某种食物就能防病抗癌是不现实的。王昆表示，欧美国家流行从大蒜、洋葱中提取大蒜素、黄酮醇等作为保健品，但其效果并未得到广泛认可，而且食品不是药品，不能因其含有利于身体健康的营养成分和抗癌物质就夸大其功效，因此不建议大家推崇服用此类保健品。

王昆还提醒，大家平时应注重膳食均衡，对于洋葱、大蒜等有味道的蔬菜也不要挑食。食用大蒜、洋葱时，为了最大程度地保留其营养素，不建议长时间高温烹饪。大蒜最好生吃，挤压碾碎后放置20分钟后最宜食用。而洋葱切开后长时间放置及烹饪加热超过10分钟，都会导致营养价值大幅降低，因此，洋葱也最好是生食或者短时间清炒。洋葱和大蒜的食用量因人而异，一般人群每天食用1~2瓣大蒜，50~100克洋葱就可以，食用过多可能会刺激胃肠道，甚至造成胃炎。有胃溃疡、肝病、眼病的患者，要尽量少吃洋葱、大蒜。

最后，尤长宣表示，随着人们对洋葱、大蒜抗癌机制的不断研究，相信二者会在肿瘤预防和治疗领域“大有作为”。但在当下，虽然各种“抗癌食物”的宣传很多，也提倡大家主动适量摄入相关食物，不过，大家应该保持清醒，只有坚持膳食均衡、合理运动、远离致病因素，才是预防疾病的最佳方式。▲