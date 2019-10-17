美国权威心脏病学专家解答：心衰能不能预防

心力衰竭简称心衰，是多种心血管疾病发展的最终结局，主要表现为呼吸困难和乏力，以及液体潴留。临床发现，人们对心衰有很多疑问，美国皮埃蒙特心脏研究所心脏病学专家布科拉·奥卢比博士对此逐一进行了解释。

心衰能预防吗？家族病史和遗传易感性是心衰的不可控致病因素，但只要人们能尽量控制风险，心衰是可以预防的，比如降血压、减重、锻炼、少吃盐、戒烟限酒。

心衰是否意味着心脏很多功能不运转了？很多病人往往会被“心衰”这个名词误导，认为心脏停止工作了。实际上，即使患上心衰，心脏也没有完全停止工作，它只是能力减弱了，需要更努力地工作才能把血液输送到全身。

心衰患者能运动吗？许多心衰患者把休息作为主要康复手段，以为可以减轻心脏负担。但长期卧床或避免运动反而可能导致心衰急性发作或骨质疏松等并发症。有研究表明，坚持运动的患者比以休息为主的患者，发生猝死的风险要低20%，但仅有10%的心衰患者出院后进行锻炼。美国心脏协会建议，心衰患者最好每周进行2.5小时中等强度运动。

患病后，家属和朋友能做些什么？心衰是一种慢性病，患者需要长期坚持健康的生活方式，并严格遵循治疗方案。在这个过程中，患者特别需要亲朋好友的支持与帮助。比如，护理者要了解低脂、低盐饮食的重要性，为患者提供健康的食物；护理者还要熟悉患者的服药量和频率，监测症状，并能判断症状是否恶化。

确诊为心衰是不是等于判死刑？不少病人认为，确诊为心衰就意味着离死亡更近了一步。近年来，医学界在成功治疗心衰方面取得了很大进展，新药、新设备和新手术层出不穷，它们能大大提高患者的生活质量，延长寿命。

（王海洋 编译）