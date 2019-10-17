逛街拎包也能累出网球肘

“网球肘”是近年来疼痛科门诊就诊率最高的常见病之一。此前该病的发病人群以网球、羽毛球运动员居多，但如今健身爱好者、家庭主妇及长期反复用力做肘部活动者也时常因病求诊。但逛街拎包也能累出网球肘，你是不是觉得不可思议？

【 病例 】

前段时间，门诊来了一位年轻的女患者，她眉头紧皱，“医生，我右边胳膊肘疼了两个月了，做什么都使不上劲，动不动还抽着疼，太痛苦了！您说我是不是神经出毛病了？”

经过询问发现，女患者并没有与神经相关的病史，那她的疼痛从何而来呢？在进一步的询问中医生得知，她平常很喜欢逛街，两个月前的一次购物花了大半天时间，大包小包买了不少，等到把东西都拎回家后右胳膊肘就开始疼痛。自那以后，这难耐的疼痛就缠上了她。

医生让女患者曲肘九十度将胳膊平放在诊桌上，然后用大拇指在她的肘关节上按了一下，她立即下意识地闪躲，连声道：“对对！就是这儿疼。”医生心下了然，告诉她：“您得了网球肘。”女患者闻言，一头雾水，“我从不打网球，怎么会得网球肘？”

要想知道其中的原因，先要了解网球肘的来龙去脉。

1、网球肘主要因“过劳”

“网球肘”这个名词是从国外传进来的。国外打网球的人容易得一种名为“肱骨外上髁炎”的病，因为病名比较难记，患病者又以打网球的居多，所以“网球肘”这个名字就慢慢传开了。

网球肘虽因网球得名，本质上却是过劳性综合征的一种典型表现。它的症状主要表现为肘关节外髁处局限性疼痛，并向前臂放射，尤其是在手臂内旋时。患者常感到持物无力，偶尔可因剧痛使持物掉落，静息后再活动或遇寒冷时疼痛会加重。

网球肘为什么会让患者感觉疼痛的呢？从发病机制来看，起于肱骨外上髁部的桡侧腕长伸肌、桡侧腕短伸肌、肱桡肌、旋后肌等的主要功能是伸腕、伸指、使前臂旋后。那么，当腕背伸或前臂旋后过度都会使附着于肱骨外上髁部的腕伸肌腱、筋膜受到牵拉而致伤。比如，持续拧毛巾、敲击键盘、抱孩子、写书法等动作，都会产生慢性疲劳性损伤。

而且，此病的病理变化较为复杂，常常发展为肌纤维在外上髁部分撕脱、关节滑膜嵌顿、滑膜炎、支配伸肌神经分支的神经炎、桡骨环状韧带变性或肱骨外上髁骨膜炎等。局部反应多有充血、水肿或渗出、粘连等。按压这些部位可产生酸胀，甚至刺痛，也可将疼痛由肘部沿着肌肉和筋膜传导到前臂和手腕。

2、两招可自测是否患病

从临床接诊情况来看，网球肘最常见的发病人群是上肢固定体位持续劳作或高强度运动的人，如运动员、健身爱好者、电脑操作员、银行职员、会计、教师、厨师、职业司机、书法家等。这些人群往往因持续使用上肢而产生劳损，随后可能因为一次较强的或持续时间较长的损伤导致发病。前文提到的那位女患者就是因为平常喜欢用肘部横挎提包，又在两个月前的一次逛街中长时间提包，才导致已有慢性劳损的肱骨外上髁急性发病。

想知道自己有没有网球肘，有个简单的自测方法可以尝试。那就是做“旋臂屈腕试验”，将肘关节伸直并手腕部屈曲，然后将前臂尽量向后向外旋转。此时，如果肘部外侧疼痛加剧，说明你已患上网球肘。接下来，就要尽快去医院就诊接受治疗。

如果觉得这个自测方法比较难操作，也可以将一侧肘关节弯曲90度，呈水平位平放于桌面，用另一只手的拇指去按压肘关节连接处最高点的骨头，如果有明显痛感，也可判断为患上网球肘。

3、这些方法可缓解疼痛

目前，医学界还没有确切的治疗方案可以根治网球肘，但是患者在生活中可以用一些方法来缓解网球肘带来的疼痛症状，并减少复发的次数。

首先，休息是最重要的缓解病情的方法。处于发病期的患者必须停止使用手臂进行原有的活动和工作，让其在一段时间内得到充分的休息，才可缓解疼痛。

同时，患者可用毛巾包裹冰块或采用其他方法，对患处进行冰敷，一天数次，每次冰敷时间控制在20分钟之内。局部涂抹扶他林乳膏或贴敷活血止痛的膏药，也可以促进炎症消退和筋膜恢复。

另外，进入疼痛缓解期后，建议在医生指导下进行力量练习和牵拉疗法，这样可以使肌肉得到锻炼和放松，并且减少复发的几率。

如果疼痛非常严重，难以忍受，也可服用阿司匹林、布洛芬等止痛药物，或到疼痛科等专业科室进行消炎镇痛液局部浸润注射治疗及冲击波等物理治疗，可明显加速治愈。但需注意，止痛药物不能随意吃、大剂量地吃，一定要遵医嘱服用。

4、如何预防网球肘

日常预防网球肘，有几个方法可以借鉴。对于得过网球肘的患者，或者有腕部和肘部筋膜炎疼痛的人，进行持轻物锻炼是可以达到有效预防作用的。具体的方法是，空手做曲腕和伸腕相对运动的动作或者做腕部的旋内和旋外的动作，以及做肘部的屈肘和伸肘的动作，每10次到15次为一组，三组为一个周期，大概需要五分钟到十分钟的锻炼时间。持物重量适时递增，也可以有效增加相关肌腱附着点强度，避免网球肘发生及复发。

生活工作中要注意运动强度的合理性，不要持续同一个姿势过久，让手臂过度疲劳，无论运动、用电脑打字或做家务劳动，都需注意劳逸结合，避免肘关节活动强度过大、时间过久。

另外，自我按摩肘部及前臂也很重要，这可使手臂肘部肌肉保持柔软和弹性，调整手臂肌肉的收缩性与协调性，不至于因过劳导致僵硬。若平常很少喝牛奶，又缺乏锻炼的人，特别要警惕会合并骨质疏松，那样的话更容易导致网球肘这一类劳损性疾病的发生。

（作者：北京宣武医院疼痛科医师）